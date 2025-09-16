ウェーハダイシングサービス市場は2032年までに8億3890万米ドルを超える規模に達する見込み
世界のウェーハダイシングサービス市場は2023年に5億7,880万米ドルに達しました。2024年から2032年にかけて4.21%の緩やかなCAGRで成長し、2032年には8億3,890万米ドルに達すると予想されています。ウェーハダイシングサービス市場は、複数のトレンドの融合により、大幅な成長が見込まれています。メモリ市場は2023年に低迷しましたが、2024年には回復が見込まれ、価格上昇と市場全体の健全性を押し上げると予想されています。これは、車載半導体、特にADAS（先進運転支援システム）といった他のセクターの成長と完全に一致しており、ADASは2027年までに市場の主要な牽引役になると予測されています。
無料のサンプルページをダウンロードするには、: - https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/wafer-dicing-services-market
技術面では、画期的な進歩により、これまで以上に強力で効率的なチップへの需要が高まっています。ジェネレーティブAIの台頭により、データセンターにおける高性能GPUの需要が高まり、より複雑なウェーハダイシングソリューションが求められています。チップレット技術とCo-packaged Optics（CPO）は、チップ設計における革新的なアプローチとして台頭しており、ダイシング工程においてこれまで以上に高い精度が求められています。さらに、次世代メモリ市場、特に高性能コンピューティング（HPC）アプリケーションにおいてMRAMが優位に立っていることから、これらの先進材料を扱うためのウェーハダイシング技術の進歩が求められています。
ウェーハダイシングサービス市場の需要と成長の急増は、生産能力の大幅な拡大と時を同じくしています。Intelなどの大手企業は、チップレットアーキテクチャへの移行を反映し、先進的なチップパッケージング能力を4倍に増強しています。同様に、主要なパッケージング技術であるCoWoSの生産能力も、2024年後半までに大幅に増加すると予想されています。全体として、ウェーハファブの生産能力は四半期あたり4,000万枚を超えると予測されており、生産能力の拡大を牽引するのは中国です。
消費者の需要は、市場の活況をさらに強めています。AIアプリケーションはデータセンターからパーソナルデバイスへと移行し、AI搭載のスマートフォン、PC、ウェアラブル機器の新たな波が生まれようとしています。これに加え、アジア太平洋地域のIC設計市場の成長予測や、ファウンドリ業界における先端プロセスへの需要増加も相まって、市場はダイナミックかつ拡大を続けています。2.5D/3Dパッケージ市場の成長予測は、高精度ダイシングソリューションの必要性をさらに強調しています。
ウェーハダイシングサービス市場におけるシリコンカーバイドの優位性：優れた特性、需要の高まり、技術の進歩により、37.5%の市場シェアを獲得
シリコンカーバイド（SiC）は、ウェーハダイシングサービス市場において、主要な材料として台頭しています。この優位性は、優れた材料特性とSiCウェーハ自体の需要増加など、いくつかの要因によって推進されています。SiCは従来のシリコンに比べて大きな利点を有しています。SiCは、はるかに高い破壊電界強度、広いバンドギャップ、そしてより高い電圧への対応能力を備えています。これらの特性は、抵抗を最小限に抑えながら高速なデバイスを実現し、高温パワーデバイスに最適です。
