ENEOS公式アプリの会員数が1,800万人を突破！～「マイカー機能」登録で、最大10,000円相当のポイント等が抽選で当たるキャンペーン実施～

ENEOS株式会社（以下、「ENEOS」）は、2025年9月16日（火）から11月16日（日）まで、ENEOSのサービスステーション（以下、「SS」）において、ENEOS公式アプリを利用し、「マイカー機能」※1を登録した上で給油された方を対象に、「マイカー登録キャンペーン 第1弾」（以下、「本企画」）※2を実施しますので、お知らせいたします。

本企画は、日ごろENEOS公式アプリをご利用いただいているお客様への感謝の気持ちを込め、さらに便利になった「マイカー機能」を多くの皆様にご体感していただくことを目的としています。対象期間中、ENEOS公式アプリで「マイカー機能」を登録し、1回あたり20L以上の給油いただいた方の中から抽選で、合計1,000名様にENEOSオリジナルグッズや、最大10,000円相当※3のポイントギフト（最大20万名様分）をプレゼントいたします。新規会員登録いただいたお客様も対象ですので、この機会にぜひアプリダウンロード、「マイカー機能」を登録のうえ、ご参加ください。

ENEOSは、今後も「ENEOS公式アプリ」を、カーライフを支える多機能プラットフォームに進化させ、スマートフォンひとつで給油やカーメンテナンスを可能にする、ストレスフリーなカーライフの実現に貢献してまいります。全国約12,000か所のSSネットワークが提供する付加価値を高め、将来にわたってお客様にとっての便利を追求してまいります。

※1 「マイカー機能」は、2025年1月に登場いたしました。車検証の二次元コードをカメラでスキャンするだけで「マイカーページ」が自動生成され、車検証情報に加え、車両のカタログ情報も自動反映されます。この機能により、愛車の情報を一元管理でき、燃費機能や車検時期の確認など、カーライフをサポートする機能です。

※2 本企画の特設サイト：https://eneos-ss.app/page/mycar-cp-vol1

※3 選択された商品によって1ポイントにつき1円相当とならない場合がございます。また、交換レートを含む商品の内容は予告なく変更する場合がございます。

＜お問い合わせ先＞

マイカー登録キャンペーン事務局

TEL：0120-035-086、受付時間：土・日・祝日・年末年始を除く10時00分～17時00分

〇 ENEOS公式アプリ公式サイト

https://eneos-ss.app/

〇 アプリダウンロードはこちら

https://app.adjust.com/1ed9wu1x

〇 ENEOS公式アプリキャンペーン情報まとめ「まるごと！ステーション」

https://eneos-ss.app/page/cp-tougou