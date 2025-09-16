【21LIVE】大宮駅に21LIVEポスターが登場！9月15日（月）より人気ライバーの広告ポスター掲出スタート！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、9月15日（月）より大宮駅に広告ポスターを掲出いたします。
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼大宮駅に21LIVEポスターが登場！／
21名のライバーが「北の玄関口」を鮮やかに彩る！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9月15日（月）から9月21日（日）までの1週間、埼玉の大宮駅構内にて21LIVEの広告ポスターが掲出されます。
今回のポスターには、7月に開催された『駅広告に載ろう！～大宮（埼玉）駅編～』で輝いた21名のライバーが登場。
「ひげます」さんをはじめ、個性あふれるビジュアルと熱い想いが、大宮駅の通路を華やかに彩ります。
北関東と首都圏を結ぶ交通の要衝として、多くの人々が行き交う大宮駅。
駅を訪れる際には、ぜひ21LIVEライバーたちの姿を探してみてください！
＼掲載ライバー／
ひげます、たくやん、パセリ、ちぃそる、あみ、姫咲美沙、KANKUN、ポポ、小学生くん、miyuちゃむ、こっぴ～、saya.pi、きなこ、あんぴぃ、なみ、あやな、せろとにん、ゲラー、清純派けんと、ライスボール宮本、永遠の53タムラ
（※HNの記号、絵文字は省略しています）
ポスターに掲載しているライバーの配信は、21LIVEのアプリ・サイトでご覧いただけます。
雑談・カラオケ・家飲みなど、さまざまな配信で気軽にリスナーとの交流を楽しめる配信が盛りだくさん！
気になるライバーを見つけたら、ぜひ21LIVEへアクセスしてみてくださいね！
━━━━＼ 掲出期間 ／━━━━
9月15日（月）～9月21日（日）
━━━━━━━━━━━━━━━
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【サービス概要】
サービス名称 ： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ