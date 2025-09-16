もしもの時も安心！「探す」アプリに対応したスタンド機能付カードケースを9月16日に発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範)が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、最大3枚のカード収納に加え、Apple「探す」アプリに対応したスタンドとしても使えるMagSafe対応のiPhone用マグネットカードホルダー「400-KF005」を発売しました。

おすすめポイント

・Apple「探す」アプリ対応で、紛失防止と位置確認がスマートに

・最大3枚のカード収納＋スマホスタンド機能付きでマルチに活躍

・MagSafe対応・防水防塵・ワイヤレス充電で快適＆安心設計

掲載ページ

iPhone対応 マグネットカードホルダー スマートトラッカー付き｜Magsafe対応・ワイヤレス充電・カード収納3枚・紛失防止機能搭載

型番：400-KF005 販売価格：5,437円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-KF005

■Apple「探す」アプリで紛失を防ぐ

iPhoneと連携することで、置き忘れや紛失時も安心。アプリから現在地をすぐに確認でき、音を鳴らして探し出すことも可能です。また、手元から離れた際にはiPhoneに通知が届くため、大切なカードをしっかり守ります。

■最大3枚収納でカード管理もスマートに

クレジットカード、社員証、交通系ICカードなど、最大3枚まで収納可能。キャッシュレス時代に欠かせないコンパクト設計で、必要なカードをまとめて持ち歩けます。財布を持たずに身軽に出かけたい方にも最適です。

■MagSafe対応でiPhoneに簡単装着

MagSafeへの取り付けに対応しているため、iPhone背面にピタッと装着。ポケットやバッグからの出し入れもスムーズで、持ち歩きやすさも抜群です。さらに、着脱も簡単なので、シーンに合わせた使い方が可能です。

■ワイヤレス充電＆スマホスタンド機能搭載

内蔵バッテリーはワイヤレス充電に対応し、充電器に置くだけでラクラク充電。1回の充電で最大約4か月使える省電力設計です。さらに、スマホスタンド機能付きで、動画視聴やビデオ通話時に大活躍します。

■防水防塵性能でアウトドアにも最適

防塵・防水性能「IP65」を取得しており、突然の雨やアウトドアシーンでも安心して使用可能。レジャーや旅行時にも活躍します。

■製品仕様

サンワダイレクト各店掲載ページ

サンワダイレクト関連商品掲載ページ

サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS

■お問い合わせ

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。