Valuence INFINITIES、学校法人花沢学園 明聖高等学校とダンスカリキュラムに関するパートナー契約を締結

バリュエンスホールディングス株式会社

バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊）が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES（バリュエンス インフィニティーズ）」は、学校法人花沢学園 明聖高等学校（所在地：千葉県千葉市、校長：花澤 悟史）と、ダンスを通じた教育支援を目的とするパートナー契約を締結しました。本契約に基づき、2025年度後期（10月～）より、明聖高等学校の選択授業において、Valuence INFINITIESのダンサーによる特別ダンス授業を実施いたします。

プロダンサーによる特別授業を通じ、生徒の表現力・コミュニケーション力の育成を支援

明聖高等学校は「キミらしく学ぶ」をモットーに、生徒一人ひとりの個性やライフスタイルに応じた多様な学びを提供する総合通信制高校です。学業のみならず、生徒が主体的に学び、楽しみながら成長できる環境を整えています。

一方、バリュエンスグループは、「大切なことにフォーカスして生きる人を増やす」というミッションのもと、価値・体験・知見の循環による新たな価値創出を掲げる「Circular Design Company」として、心の豊かさにつながる体験価値の提供に取り組んでいます。その一環として、2022年より日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE（Dリーグ）」へ参画し、Valuence INFINITIESを発足。人々に感動や影響を与えるミッションの体現者として、関わる全ての人々の可能性の開花に貢献することを目指し活動を行ってまいりました。

今回のパートナー契約は、「Valuence INFINITIES」の想いやビジョンに明聖高等学校が賛同したこと、そして若年層におけるダンス人気の高まりを背景に、教育支援としてダンスを活用したいという両者の想いが合致したことで実現しました。生徒一人ひとりの個性と可能性に焦点を当て、ダンスをカリキュラムに取り入れることで、身体表現を通じた表現力・コミュニケーション力・協調性を育む機会を提供いたします。

■授業概要

・実施期間：2025年10月～2026年1月（全8回）

・授業時間：1回90分（45分×2コマ）

・対象：選択授業希望者（定員20～30名）

・内容：HIPHOPの基礎を体験、プロリーグ経験ダンサーによるワークショップ形式の授業、グループワークによる振付制作、最終回には校内発表会を実施予定

・講師：LEN

生徒たちは、アイソレーションやリズムトレーニングといった基礎スキルの習得から、自ら振り付けを考案する創作活動までを体験。ダンスの楽しさと奥深さを感じながら、自主性とチームワークを育んでいきます。

Valuence INFINITIESは今後も、既存の枠にとらわれないダンスの可能性を追求・体現することで、人々に笑顔や勇気などの体験価値を提供するとともに、パートナーの課題解決をサポートする伴走型の関係構築を目指してまいります。さらに教育分野における新たな価値提供を推進し、心を動かす体験の創出に取り組んでまいります。

■学校法人花沢学園 明聖高等学校よりコメント

明聖高等学校は、2000年の開校以来、既存の学校の概念を越えて、いろいろなことにチャレンジでき、生徒たちの多様なニーズに応え、魅力あふれる総合力を備えた高校をテーマに教育活動を実践してまいりました。その理念は、Valuence INFINITIESの理念と相通じるものでありました。

当校で学ぶ生徒の中には、中学校時代不登校を経験していたり、過去の学校生活に生き辛さを感じてきたりした生徒も多くおります。「自分に自信が持てない…」、「人前が苦手…」という声も多いです。今回の取り組みを通じ、ダンスやダンサーの持つ力によって高校生の感性や可能性が開花することで、一人ひとりの自己肯定感の高まりや自己実現の醸成を目指してまいります。

■Valuence INFINITIES

今注目を集めるBREAKIN’（ブレイキン）と、ストリートダンスの代表格であるHIPHOP（ヒップホップ）、そして新たにHOUSE（ハウス）を加え、各ジャンルの精鋭を集める唯一無二のチーム。メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍の場を広げており、国内外問わずダンスの主要大会で入賞・タイトル取得の実績を持つメンバーも多数在籍している。

24-25 SEASONでは「Jack The Coolest」をスローガンに奮闘し、レギュラーシーズン4位、CHAMPIONSHIP 3位で締めくくる。

新シーズンとなる25-26 SEASONはPRODUCERにSTEEZ、新DIRECTORにKATSUYAを迎え、新たな体制で挑む。

チーム公式SNS：https://linktr.ee/valuence_infinities

■学校法人花沢学園 明聖高等学校 概要

・開校：2000年10月

・代表者：校長 花澤 悟史

・本校：千葉県千葉市中央区本千葉町10-23

・URL：https://www.meisei-hs.ac.jp/

■バリュエンスジャパン株式会社 概要

・設立：2019年9月10日

・代表者：代表取締役 冨田 光俊

・本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号MA5

・事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。