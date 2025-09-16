Audible 、2か月無料体験キャンペーンを9月16日から開始

Audible, Inc.

世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazonオーディブル（以下、Audible）は、2025年9月16日（火）から10月14日（火）までの期間限定で、キャンペーン用ページから「Audibleプレミアムプラン」に登録いただいた方を対象に、登録から2か月間無料で体験できるキャンペーンを実施します。

映画大ヒットで注目を集める『国宝』や話題の『8番出口』をはじめとする人気タイトルをはじめ、オーディオブック、ポッドキャスト、Audibleオリジナル作品など、数十万以上の豊富な対象作品が、通常は初回30日無料、その後は月額料金（1,500円・税込み）のところ、２か月無料で聴き放題でお試しいただけます。

また、現在、2026年2月21日までの期間限定で、ノーベル文学賞受賞作家カズオ イシグロ著で現在映画上映中の話題作『遠い山なみの光』が「Audibleプレミアムプラン」の聴き放題対象作品となっています。「Audibleプレミアムプラン」会員の方は期間中、追加料金なしでお聴きいただけます。

話題作に加え、長く愛される名作や文学賞受賞作、さらにAudibleでまずは耳から聴くために執筆されたオーディオブックなど、幅広いオリジナルコンテンツを揃えています。

今年の読書の秋は、Audibleに興味はあるけれどまだ体験したことがない方、気になる作品を読みたいと思いつつ時間が取れない方も、ぜひこのお得な機会に“耳で聴く読書”を試し、その魅力に浸ってみてください。Audibleはこれからも、お客様に新しい読書スタイルと多様な物語との出会いを提供してまいります。

【キャンペーン詳細】

期間： 2025年9月16日(火)10時00分～ 2025年10月14日(火)23時59分（日本時間）

内容： キャンペーン用ページからお申込みいただくと、オーディオブック・ポッドキャスト・オリジナル作品など数十万以上の対象作品が聴き放題になる「Audibleプレミアムプラン」がお申込日から2か月間無料で体験いただけます。

※2か月間の無料体験後は月額1,500円で自動更新します。いつでも退会できます。詳しくはキャンペーン規約をご確認ください。

URL：https://www.audible.co.jp/ep/lto

【スクリーンの余韻を“耳”で追体験。注目映画の原作をAudibleで】

映画大ヒットで再注目！Audible版『国宝』は歌舞伎俳優・尾上菊之助が全編朗読

国宝 （上 青春篇 / 下 花道篇）

著者：吉田修一

ナレーター：尾上菊之助（現：尾上菊五郎）

URL : https://www.audible.co.jp/series/B082MZLX63

川村元気監督による実写映画『8番出口』も公開！同監督による小説版オーディオブックも必聴

8番出口

著者：川村元気

ナレーター：梶裕貴

URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0FJLQX1K8

９月映画公開『遠い山なみの光』、Audibleで期間限定聴き放題に

遠い山なみの光

著者：カズオイシグロ、小野寺健 (翻訳)

ナレーター：野崎千華

URL : https://www.audible.co.jp/pd/B07WHGF67V

【聴き逃していた話題作・名作も、このお得な機会にAudibleでキャッチアップ！】

世界的ベストセラー著者、“知の巨人”ハラリによる最大の衝撃作！

NEXUS 情報の人類史（上・人間のネットワーク／下・AI革命）

著者：ユヴァル・ノア・ハラリ (著)、柴田裕之 (翻訳)

ナレーター：山口令悟

URL : https://www.audible.co.jp/series/B0F2MP6QYS

注目を集めた173回直木賞候補作『ブレイクショットの軌跡』

ブレイクショットの軌跡

著者：逢坂冬馬

ナレーター：藤井剛

URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0FFBC4L6P

永遠の名作『アルジャーノンに花束を』―かつて夢中になった人も、これから出会う人も

アルジャーノンに花束を 〔新版〕

著者：ダニエル・キイス、小尾芙佐 (翻訳)

ナレーター：池澤春菜

URL : https://www.audible.co.jp/pd/B0F8B5TXTL

Audible（オーディブル）について

いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブックや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなど、全カタログ90万以上の作品を取り揃えています。現在、世界11ヶ国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、インド、スペイン、ブラジル）でサービスを展開しています。

URL：https://www.audible.co.jp

