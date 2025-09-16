こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
野生蚊から“ウイルス感染の痕跡”を簡便に検出する新手法を確立
～蚊媒介感染症の監視への応用に期待～
東京慈恵会医科大学 熱帯医学講座（講師 青沼宏佳、教授 嘉糠洋陸）は、台湾の國家衛生研究院 感染症ワクチン研究所（研究員 陳俊宏）と、ブルキナファソのジョゼフ・キ＝ゼルボ大学 基礎・応用昆虫学研究室（教授 Athanase Badolo）と共同で、蚊のウイルス感染の痕跡を検出する簡便な方法を確立し、デング熱流行地の野生の蚊からデングウイルス感染の痕跡を検出することに世界で初めて成功しました。
蚊は、デング熱、日本脳炎、黄熱、ジカウイルス感染症などの原因となる、様々な病原ウイルスを媒介します。
これらの感染症を効果的に制圧するためには、媒介蚊におけるウイルス感染状況を正確に把握し、適切にコントロールすることが欠かせません。しかし、流行地の多くを占める途上国では、蚊からウイルスを検出するための設備や技術が十分に整っておらず、調査が大きな課題となっていました。
今回の研究では、蚊のウイルス感染の痕跡（vDNA=ウィルス由来DNA）を従来よりも簡便かつ高い精度で検出できる新たな方法「vDNA-LAMP法」を確立しました。この方法を実際にブルキナファソでデング熱が流行した際に適用したところ、野生の蚊におけるデングウイルス感染の痕跡を、世界で初めて確認することに成功しました。
この成果により、設備や技術が限られた国や地域においても、蚊のウイルス感染状況を把握できる可能性が飛躍的に広がります。さらに、この手法は途上国だけでなく日本でも有用であり、国内でデング熱などの感染症が流行した際の迅速な状況把握と対策立案に役立ちます。
「vDNA-LAMP法」の開発とその有効性の実証結果は、、感染症の早期発見や流行の予測、さらには国際的な感染症対策の強化につながるものと期待されます。
研究成果の概要
①デングウイルスに感染した蚊から、“感染の痕跡（vDNA）”を見つけ出す新しい検出方法を確立しました。
②確立した方法は従来のウイルス検出法よりも簡便で感度が高く、保存状態が悪い蚊からも感染の痕跡を確かめることができます。
③実際にアフリカで採集した野生の蚊からウイルス感染の痕跡を確認することに成功し、地図上に可視化することで、感染リスクの把握につながる成果となりました。
図１ 本研究の概要と特徴
今後の展開
今回の研究成果を基盤として、今後はデング熱以外の様々なウイルス感染症と、それらを媒介する蚊を対象に研究を発展させていく予定です。蚊から各ウイルスに特有の感染痕跡を検出する方法を確立し、それらを組み合わせることで、複数の感染症の状況を同時に把握できる新たな手法への応用展開も視野に入れています。
論文発表
本研究の成果は、2025年9月12日に「PLOS ONE」誌に掲載されました。
Aonuma H, Sombié A, Li JC, Ote M, Saiki E, Ichimura H, Iizuka I, Odagawa T, Sakurai T, Yamaji K, Saijo M, Chen CH, Badolo A, Kanuka H. Dissecting the dynamics of virus-derived DNA of dengue virus 2 (DENV-2) in Aedes mosquitoes. PLoS One 2025; 20(9):e0332245. doi: 10.1371/journal.pone.0332245.
研究グループ
・東京慈恵会医科大学 熱帯医学講座
講師 青沼宏佳、教授 嘉糠洋陸
・台湾 國家衛生研究院 感染症ワクチン研究所
研究員 陳俊宏
・ブルキナファソ ジョゼフ・キ＝ゼルボ大学 基礎・応用昆虫学研究室
教授 Athanase Badolo
研究支援
本研究は、東京慈恵会医科大学女性研究者キャリア支援研究費「vDNA検出による蚊のウイルス感染検査法の開発（研究代表者：青沼宏佳）」、黒住医学研究振興財団研究助成金「vDNAを標的とした迅速・簡便なウイルス媒介蚊検査技術の開発（研究代表者：青沼宏佳）」、日本医療研究開発機構（AMED）「アフリカにおける顧みられない熱帯病（NTDs）対策のための国際共同研究プログラム（研究代表者：嘉糠洋陸）」、「新興・再興感染症研究基盤創生事業（海外拠点活用研究領域）（研究代表者：嘉糠洋陸）」による助成を受けておこなわれました。
