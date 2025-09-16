【名代とんかつ かつくら】タイ バンコクでの2号店『デュシット・セントラル・パーク店』9月23日(火)グランドオープン！

株式会社フクナガ

［開店日］2025年9月23日(火)

［店名］名代とんかつ かつくら デュシット・セントラル・パーク店

［住所］86 Central Park, 5th Floor, Unit no.504, Rama IV Road, Silom, Bangrak, Bangkok

［電話番号］(+66)02-483-7919

［営業時間］11:00 - 22:00 (L.O. 21:00)

［延床面積］約159平方メートル

［席数］50席

京都発祥のとんかつ専門店バンコクでの挑戦と想い

アジアの中でも特に和食文化が成熟しているタイの首都バンコク。多様な食材が集まる国際都市でありながら、高品質な素材の調達も可能な環境が整っています。そのため、京都発祥のとんかつ専門店『名代とんかつ かつくら』が大切にしてきた美味しさを忠実に再現できると考え、2018年にはサイアム高島屋への出店を実現しました。

バンコク1号店『サイアム高島屋店』

1号店のオープン以来、より多くのお客様に「かつくらの美味しさ」をお届けしたいという想いから、次なる展開を検討してまいりました。今回の出店は、その想いを形にした大きな一歩となります。

デュシット・セントラル・パークへの出店

『デュシット・セントラル・パーク』は、世界的なブランドやレストランが集まる次世代型複合施設であり、バンコクを象徴する新たな街づくりの拠点です。

ミシュランガイド掲載店や名店が集結し、食を芸術文化として体験できる「FOOD AS ART & CULTURE」のコンセプトに共感し、当社のブランド哲学を体現できる最適な舞台であると判断いたしました。店舗デザインには京町家の思想を取り入れ、日本の趣を感じられる空間を実現しています。

「京都のかつくら」を再現

当社は、一過性の拡大を目的とせず、「京都のかつくらを再現すること」を大切にしています。

現地で長く愛され、世代を超えてご利用いただける店舗作りを目指し、京都とバンコクのスタッフが連携しながら、食材の吟味と調理方法の研鑽を続けています。京都発祥のとんかつ専門店として、納得のいく味と品質をお届けするため、日々創意工夫と挑戦を重ねています。

京都『三条本店』

京料理の伝統とおもてなし

店舗で丁寧にひくお出汁や湯葉など、京料理の伝統と技を大切にしつつ、京都ならではのとんかつを探求し続ける『名代とんかつ かつくら』。

バイヤーが目利きした銘柄豚をはじめ、揚げ油やパン粉、ソース、さらには付け合わせに至るまで一切妥協なく選び抜いています。見た目の美しさや立ちのぼる香りに、京料理の心と技を込め、四季折々の味わいを一椀一鉢に映しながら、お客さまへお届けいたします。

とんかつ会席

［デュシット・セントラル・パーク店 限定メニュー］

とんかつ会席

蒸籠でふっくらと蒸し上げた笹包み赤飯、店舗で丁寧に仕込んだなめらかな温豆腐、割下で味わうすき焼き風かつをはじめ、ヒレかつ または ロースかつ・キャベツ・ご飯・お味噌汁、そして締めくくりには和紅茶のアイスをご用意いたしました。コース仕立てで、ゆったりとお楽しみください。

［価格］690฿

蒸籠蒸し豚

［デュシット・セントラル・パーク店 限定メニュー］

蒸籠蒸し豚

絹のようにきめ細やかな肉質が魅力、北海道産「ゆめの大地」の豚バラ肉を蒸籠で蒸し上げました。八丁味噌と胡麻を合わせた特製の練り味噌を合わせ、薬味を巻いてお召し上がりください。旨みを引き立てる蒸し料理は、お酒のお供としても格別です。

［価格］280฿

蒸籠蒸しごはん

［デュシット・セントラル・パーク店 限定メニュー］

蒸籠蒸しごはん

お出汁で炊き上げたご飯に、別仕立ての椎茸とお揚げを合わせ、錦糸玉子をたっぷりとあしらいました。蒸籠で蒸し上げることで、立ちのぼる蒸気が全体を包み込み、ふんわりとした口あたりと豊かな味わいをお楽しみいただけます。

［価格］140฿

特選 黒豚とんかつ

特選 黒豚とんかつ

かつくらの特選黒豚は、口あたりが良く肉質はなめらか。

熟練の技術で丁寧に揚げてご提供します。

［価格］ヒレ160g 540฿・120g 460฿・80g 380฿

［価格］ロース160g 520฿・120g 440฿・80g 360฿

名物 かつくら膳（大海老かつとヒレかつ）

名物 かつくら膳（大海老かつとヒレかつ）

迫力のある大海老かつは、一口ごとに豊かな甘みが広がります。サクサクのヒレかつとご一緒にお召し上がりください。

かつくらで長く愛される人気商品です。

［価格］620฿

湯葉巻きかつとヒレかつ膳

湯葉巻きかつとヒレかつ膳

タイでも親しまれている湯葉は、京都の食文化においても欠かせない食材です。お野菜を湯葉で巻き、素材の風味がやさしく調和する一品です。

［価格］490฿

名代とんかつ かつくら

［URL］https://www.katsukura.jp/

［オンラインショップ］https://katsukura.shop-pro.jp/

株式会社フクナガ

1930年、京都にて創業。

株式会社フクナガは、「本日開店」の気持ちを忘れず、創意工夫を重ねた料理・おもてなしの心・寛いでいただく空間をお届けし続けています。

［URL］https://www.fukunaga-tf.com/



