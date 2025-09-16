【9月18日(木) 無料セミナー】『【好評につき再放送】その技術、どこに届ける？技術マーケティング実践セミナー』（ストックマーク主催）

ストックマーク株式会社

製造業向けAIエージェント『Aconnect』を提供するストックマーク株式会社（以下、「当社」）はオンラインセミナー『【好評につき再放送】その技術、どこに届ける？技術マーケティング実践セミナー』を9月18日(木) に開催致します。

▼オンラインセミナーの詳細と視聴登録はこちら▼

https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20250918/(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20250918/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20250918)

■セミナーの概要

視聴満足度96%のご評価をいただいたセミナーを再放送！

「せっかく良い技術なのに、なかなか広がらない」

「開発の方向性が合っているのか不安になる・・・」

そんなお悩みは、もしかすると“技術マーケティング”の視点が足りないせいで起きているかもしれません。

製造業の研究開発職や技術企画職の方にありがちなのは、“過去の用途”や“既存の市場”に引っ張られて、技術の可能性を狭めてしまうこと。技術と市場をつなぎ、新たな可能性を切り拓くには、視野を広げた適切な情報収集と仮説設計が欠かせません。

本セミナーでは、研究・開発部門におけるマーケティング思考の取り入れ方や、技術を広げるための実践ステップを、具体例を交えて丁寧に解説します。また、弊社の製造業向けAIエージェントである「Aconnect」を活用した技術マーケティングにつながる情報の捉え方や、AIを使った用途候補の探し方もご紹介します。

「今までなんとなくでやってきたけれど、基礎から体系立てて整理したい」

「用途探索がふわっとしていて、思考が止まりがち…」

そんな方にこそご参加いただきたい、実践型セミナーです。

技術を価値に変え、必要とされる場所に届けるためのヒントを掴みたい方は、ぜひご参加ください。

■このような方におすすめです

・開発にマーケティングの視点を取り入れていきたい方

・自社技術をどう広げればいいか悩んでいる方

・製造業にて技術の用途先や想定顧客を検討している方

■登壇者

橋本 詩織

ストックマーク株式会社

Marketer

2010年新卒として、BtoBに特化したマーケティング支援を行っている株式会社エムエム総研に入社。大企業向けの新規営業に従事したのち、自社の新規事業のマーケティング戦略立案からインサイドセールス、セミナー、クリエイティブのディレクションなど広く担当。並行して自社の組織開発推進を行い、ミッション・ビジョンや自社の経営方針の組織への浸透、人事評価制度の改定などを推進。2021年1月ストックマークに入社。

■開催概要

・日時

2025年9月18日(木) 10:00-11:00

・場所

オンライン（Zoom）

・参加費

無料 (事前登録制)

お申し込みはこちら :https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20250918/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20250918ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。



会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/