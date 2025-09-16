SmallRig、iPhone 17 Proのクリエイティブな可能性を最大限に引き出すプロフェッショナルアクセサリーを展開

中国・深セン、2025年9月16日 /PRNewswire/ -- 革新的な写真・ビデオアクセサリーのトップデザイナーおよびメーカーSmallRigは、iPhone 17 Proシリーズ向けの包括的なビデオケージキットのラインナップを発表しました。新iPhoneの発売と同時にリリースされたこの一連の製品は、モジュラー式の包括的エコシステムを形成し、iPhone 17 Proの撮影機能を最大限に引き出すとともに、スマートフォンを使ったプロレベルでの映像制作体験の向上を目指しています。



SmallRig Cage Series for iPhone 17 Pro Series



アップルは9月9日の基調講演で、iPhone 17 Proの先進的なカメラ機能を紹介する映画風のビデオを初公開しました。その後、歌手ジャクソン・ワンの最新シングル「Let Loose」のミュージックビデオが特別公開されました。このビデオはワン氏が共同監督および出演し、全体がiPhone 17 Proを使って撮影されたものでした。両方の映像制作において、iPhone 17 Proシリーズ用の包括的なビデオケージキットが中心的な役割を果たしました。

2013年に設立されたSmallRigは、コンテンツクリエイター向けに設計された包括的なシステムで有名になりました。その製品ポートフォリオは、カメラおよびモバイルデバイスの拡張、照明ソリューション、電源管理などを網羅しています。汎用性、互換性、生産効率を重視することで、同社は世界中で1,000万人以上のクリエイターに信頼されるアクセサリーエコシステムを開発しました。

SmallRigは2021年のiPhone 13シリーズの発売時に初めてアップルの販売資料に登場し、アップルのクリエイティブキャンペーンでの知名度を獲得し始めました。2023年には、SmallRigのキットがiPhone 15 Proとともに使用され、iPhoneの映画的な撮影機能の紹介に貢献しました。翌年、iPhone 16 Proによるザ・ウィークエンドの「Dancing in the Flames」ミュージックビデオの制作に使用されたことで、SmallRigのアクセサリーは世界的に注目を集めました。この一貫した存在感は、SmallRigソリューションの技術的信頼性とクリエイティブ面での汎用性を示しています。

SmallRigの新ラインナップの中心は、iPhone 17 Proシリーズ用のビデオケージキットです。モバイル映画制作者向けに設計されたデュアルハンドルグリップにより、iPhoneをビデオ制作、ライブストリーミング、ショート動画コンテンツ作成に適した多機能なカメラシステムとして使うことができるようになります。ケージには外部アクセサリー用の複数の接続箇所があり、デバイスに二重の保護を提供します。

もう一つの重要な追加は、iPhone 17 Proシリーズ用のFilMovマグネティックフォトグラフィー電話ケースです。日常レベルでの保護とプロレベルの拡張性を組み合わせた設計で、このケースはMagSafeに完全対応し、SmallRigのアクセサリーエコシステムとスムーズに併用することができます。取り付け式レンズ、フィルター、ハンドル、ライト、マイク、ドックに対応し、iPhoneを瞬時にプロフェッショナルな撮影機材に変えます。隠れたスタンドにより迅速にセットアップすることができる他、SmallRigの拡張フレームとの互換性により、さまざまなクリエイティブニーズに対応する柔軟性を確保します。

これらの製品革新を基に、SmallRigはハードウェアを超えて、クリエイティブな表現と文化的共鳴の新しい形を探求するビジョンを拡大しています。同社はトランスフォーマーズ社との限定コラボシリーズの発売を準備中です。このリリースは、文化的な物語を紡ぐ側面と機能的革新を融合させ、従来のアクセサリーデザインを超えた新たな可能性をクリエイターに提供すると期待されています。

トップテック企業の主力製品発売と並行して常に登場し、未来志向のソリューションを導入することで、SmallRigはモバイルコンテンツ作成における先駆的企業としての役割を強化しています。iPhone 17 Proシリーズ向けのプロフェッショナルアクセサリーラインナップの発表は、クリエイターを支えるという同社の使命と、映画制作や物語を伝えるための完全なツールとしてスマートフォンの機能を再定義するというビジョンを示しています。

最新のラインナップについて詳しく知りたい場合は、以下をご覧ください：https://www.smallrig.com/global/

（日本語リリース：クライアント提供）

