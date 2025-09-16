インドのスマートフォン消費者の10人に4人が修理のために再来店を希望｜カウンターポイントリサーチ
【ニューデリー、北京、ベルリン、ブエノスアイレス、フォートコリンズ、香港、ロンドン、ソウル、台北、東京 - 2025年9月16日】
主なポイント
・長い待ち時間、複数回の来店、そして解決の遅延が、回答者の主な悩みとして挙げられました。
・回答者の43%が、修理費用がやや高い、または非常に高いと感じています。
・初回の来店で問題が解決した回答者はわずか61%でした。メーカー別では、Samsung、Xiaomi、Appleがサービスセンターへの初回来店での問題解決率が最も高かったメーカーです。
・問題が解決した回答者の47%が4時間以内に解決したと回答しており、Xiaomiが52%でトップ、次いでAppleとvivoが続きました。
・Xiaomiは、1,000ルピー未満で問題を解決した費用対効果の高い修理の割合が最も高く（37%）、1,000ルピー未満で修理を完了したメーカーです。
カウンターポイントリサーチが実施した消費者調査によると、インドのスマートフォンユーザーの10人に4人は、問題を解決するためにサービスセンターに複数回足を運んでいるという。最も多いのはディスプレイ関連の問題で、全体の31%を占め、次いでバッテリー関連とパフォーマンス関連の問題となっている。ブランド別では、Samsung、Xiaomi、Appleが、初回の訪問で顧客の問題の大半を解決した割合が最も高かった。問題が解決した人の47%が4時間以内に解決したと回答しており、Xiaomiが52%でトップ、Appleとvivoが続いた。
銀行業務、通信、エンターテイメントなどでスマートフォンへの依存が高まる中、わずかな不具合でも大きな不便が生じる可能性がある。修理費の高騰と複数回の訪問は不満をさらに増幅させ、アフターサービスは購入プロセス全体における弱点となっている。この問題を理解するために、この消費者調査では、サービス提供におけるギャップを明らかにし、問題点を浮き彫りにするとともに、ブランド各社がサポートインフラを強化し、ユーザーが当然期待する信頼性を提供するよう促している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329656&id=bodyimage1】
Xiaomi Indiaの委託を受け、2025年8月から9月にかけてインド全土28都市で調査が実施されました。調査は、Apple、OnePlus、OPPO、realme、Samsung、vivo、Xiaomiという上位7社のスマートフォンブランドのアフターサービスセンターを訪れた回答者を対象に実施されました。
アフターサービスの重要性について、リサーチディレクターのタルン・パタクは次のように述べています。「アフターサービスは、スマートフォン体験全体の重要な柱となっています。特にスマートフォンへの依存度が高まる中で、修理にかかる時間と費用は、ユーザーのブランドに対する認識を直接的に左右します。今日の消費者は、端末の代金を支払うだけでなく、購入に見合った信頼できるサービスを期待しています。多くの消費者が、ブランドの透明性、コミュニケーション、サービスの質への信頼を表明するとともに、問題がスムーズに解決されたことに安堵感を示しました。迅速で透明性が高く、手頃な価格のサービス提供は、ブランドへの信頼と自信を築きます。競争が激化する中で、強力なアフターサービスサポートは、顧客ロイヤルティの向上と長期的な成功を促進する上で明確な差別化要因となるでしょう。」
