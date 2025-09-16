大丸京都店にて「おもてなしセレクション」の期間限定ポップアップショップがOPEN！ファッションアイテムや和雑貨を中心に日本全国の11ブランドが集結。

ENGAWA株式会社

日本の優れた商品・サービスを発掘・認定し、国内外に発信するプログラム「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）」は、2025年9月17日(水)～23日(火・祝) の7日間、大丸京都店 4階 イベントスペース「暦²（こよみごよみ）」にて期間限定のポップアップショップをオープンします。

京都の主要幹線であり、商業と文化が集う四条通の中心に位置する大丸京都店は、インバウンド（訪日外国人旅行者）や日本人観光客のショッピングスポットとしてはもちろん、京都府民にとっても日常を彩る身近な拠点として親しまれている人気の施設です。今回、4階フロア＜婦人服・婦人雑貨・リビング雑貨＞にて期間限定で展開するポップアップショップでは、おもてなしセレクション受賞商品の中から、これからの秋のシーズンにぴったりのファッション雑貨や、アクセサリー、ペット用のバンダナまで、“おもてなし”が溢れる商品をおよそ150商品がラインナップします。

■ポップアップショップ概要

■出展ブランド

- 店舗名称：おもてなしセレクション- 開催期間：2025年9月17日(水)～23日(火・祝) 7日間※最終日9月23日(火・祝)は17時閉場- 会場：大丸京都店（京都市下京区四条通高倉西入立売西町79番地）4階 イベントスペース「暦²（こよみごよみ）」- 出展ブランド：11社 およそ150商品

ポップアップショップでは、日本の伝統文様を北欧デザインのようなテキスタイルで表現した「幸せの文様シリーズ」（Fuwa Market（株式会社 風和カンパニー）、兵庫県）や、上質な素材と職人の技が光る「MUDITA HILL｜岡喜近江牛レザーと高島帆布のバッグシリーズ」（八幡帆布鞄 Cogocoro、滋賀県）など、2025年第1期の最高金賞・特別賞を受賞した商品など、11社の商品を展開します。

日常使いとしても、ギフトとしても喜ばれる、日本が誇る技術や伝統が詰まったアイテムが勢揃いです。

＜商品一覧＞

- 2025年 最高金賞「幸せの文様シリーズ」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-002/)Fuwa Market（株式会社 風和カンパニー）【兵庫県】- 2025年 金賞「京町家お掃除の知恵 汚れ落とし手袋」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-010/)株式会社サンコー【和歌山県】- 2025年 特別賞「MUDITA HILL｜岡喜近江牛レザーと高島帆布のバッグシリーズ」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-078/)八幡帆布鞄 Cogocoro【滋賀県】- 2025年 金賞「形状記憶ネイルチップフレキシー Wa nail」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-039/)Wa Nail（株式会社レモテ）【神奈川県】- 2025年 金賞「smachi」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-040/)株式会社三愛【愛媛県】- 2025年 受賞「FUKUGI バングル」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-091/)BLESSRING（ブレスリング）【沖縄県】- 2025年 受賞「aioripet 久留米絣ペット用バンダナ」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-094/)株式会社ハナビ【福岡県】- 2025年 受賞「シルク100%ニットストール」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2500-01-185/)株式会社REASON【北海道】- 2024年 金賞「濱文様 絵てぬぐい」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2400-02-056/)株式会社ケイス【神奈川県】- 2024年 金賞「にっとたび」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2400-02-061/)川徳商事株式会社【京都府】- 2021年 受賞「素wAshi」(https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2100-02-071/)はてな企画【愛媛県】01_「幸せの文様シリーズ」Fuwa Market（株式会社 風和カンパニー）【兵庫県】02_「京町家お掃除の知恵 汚れ落とし手袋」株式会社サンコー【和歌山県】03_「MUDITA HILL｜岡喜近江牛レザーと高島帆布のバッグシリーズ」八幡帆布鞄 Cogocoro【滋賀県】04_「形状記憶ネイルチップフレキシー Wa nail」Wa Nail （株式会社レモテ）【神奈川県】05_「smachi」株式会社三愛【愛媛県】06_「FUKUGI バングル」BLESSRING（ブレスリング）【沖縄県】07_「aioripet 久留米絣ペット用バンダナ」株式会社ハナビ【福岡県】08_「シルク100%ニットストール」株式会社REASON【北海道】09_「濱文様 絵てぬぐい」株式会社ケイス【神奈川県】10_「にっとたび」川徳商事株式会社【京都府】11_「素wAshi」はてな企画【愛媛県】

■「おもてなしセレクション」2026年第1期の募集は2026年1月スタートを予定

「おもてなしセレクション」では、認定した商品・サービスの国内・海外へ向けた広報支援および販路開拓支援を実施しています。今回の京都でのポップアップショップをはじめ、東京・浅草に2025年内にオープンする常設店舗での商品販売機会の提供や、海外トレードショーへの参加を通じた販路開拓支援など、受賞した事業者さまへ様々な機会を提供しています。

「おもてなしセレクション」へのエントリーをご検討中の事業者さまは、おもてなしセレクション公式サイト（https://omotenashinippon.jp/selection/）をご確認いただき、お気軽にお問い合わせください。

■ OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）とは

おもてなしセレクションは、日本の優れた“おもてなし心”あふれる商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的に、2015年に創設されたアワードです。日本在住の海外流通の有識者による現物審査を実施し、「世界に発信したい“日本ならでは”の魅力にあふれている」と認められた対象を、おもてなしセレクション受賞商品・サービスとして認定しています。

https://omotenashinippon.jp/selection/