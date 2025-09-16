大好きなナルトの誕生日を誰よりも早くお祝いしたい！ ニジゲンノモリ『忍里ナルトバースデー2025 前夜祭』 2025年10月9日（木）に1日限定で開催決定！
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」のアトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、10月10日のナルトの誕生日を祝して、9月より6つの企画でナルトの誕生日を祝う『忍里ナルトバースデー2025』を開催いたします。
そして今回、新たな特別企画として、誕生日前日の10月9日17時～19時にて『忍里NARUTOバースデー2025 前夜祭』を開催することが決定いたしました！
前夜祭では、『忍里ナルトバースデー2025』にて実施するイベントの一部を一足お先に体験することができます。その他、ナルトを直接お祝いできる様々なイベントも企画しております。
年に1度のナルトのための前夜祭！ナルトだけでなく、『NARUTO-ナルト-』シリーズ全体のファン同士、仲間と一緒に最高の夜を過ごしましょう！
■『忍里ナルトバースデー2025 前夜祭』 概要
開催日：
2025年10月9日（木）17時00分～19時00分
内容：
『忍里ナルトバースデー2025』のイベント一部を一足早く体験が可能。その他、前夜祭でしか体験できない様々なイベントを企画。詳細は確定次第、改めて発表いたします。
場所：
ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」火影岩前
料金：
無料 ※別途入場チケットが必要になります。
入場チケット：
URLよりご購入ください
https://www.asoview.com/channel/tickets/duOraKkAKT/
URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
（C）岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
