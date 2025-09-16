レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本エンドウ豆タンパク質市場は植物由来食品普及拡大と革新的なタンパク質配合技術に牽引され、2033年までに2億4720万米ドル規模に急成長すると予測される
日本エンドウ豆タンパク質市場は2024年に1億4350万米ドルの規模に達し、2025年から2033年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.23％で成長し、2033年までに2億4720万米ドルに達すると予測されている。この市場は国内におけるエンドウ豆タンパク質の生産、流通、消費を包括する。日本では、エンドウ豆タンパク質は主に、乾燥段階での外皮の機械的除去と、それに続く湿式ろ過および遠心分離を組み合わせた方法で抽出される。この工程により水溶性タンパク質が分離され、高品質な植物性タンパク質源が生み出される。
市場のダイナミクス
需要を駆動する健康意識の高まり
日本エンドウ豆タンパク質市場の主要なドライバーの一つは、消費者の間で健康意識の増加です。 近年、日本の消費者はバランスの取れた栄養の重要性をより意識し、より健康的な食事の選択肢を積極的に求めています。 エンドウ豆タンパク質は、植物ベースであり、必須アミノ酸が豊富であり、動物由来のタンパク質源の健全な代替品と見なされています。 低脂肪およびコレステロール値と結合されるその高蛋白の内容は全面的な健康を改善し、重量を管理し、慢性疾患の危険を減らすことを向ける個人 フィットネス、清潔な食事、および植物ベースの食事への上昇傾向は、予測期間を通じて市場の成長を促進し続けると予想されます。
市場の課題としての高い生産コスト
その人気の高まりにもかかわらず、エンドウ豆タンパク質の高コストは、日本で顕著な抑制のままです。 エンドウ豆蛋白質を作り出すことは大豆、ムギ、または酪農場のような慣習的な蛋白質の源よりそれを高くさせる専門にされた加工技術および下部組織を含む。 小規模な生産者にとっては、これらのコストは参入の障壁となり、消費者にとってはエンドウ豆タンパク質ベースの製品のプレミアム価格は広範な その結果、消費者間の価格感受性と確立されたタンパク質代替品との競争は、特定のセグメントにおける市場拡大を制限し続けている。
主要企業のリスト：
● Roquette Frères
● Cosucra Groupe Warcoing
● Shandong Jianyuan Foods Co., Ltd.
● Emsland Group
● Axiom Foods, Inc.
● Burcon NutraScience Corporation
● Ingredion Incorporated
機会を創造する持続可能性と環境要因
持続可能性に関する懸念は、日本の食品業界でますます影響力を増しています。 多くの消費者は現在、植物ベースのタンパク質を含む環境に優しく影響の少ない食品の選択を優先しています。 エンドウ豆蛋白質は温室効果ガスの放出、水使用法および土地の条件の点では動物蛋白質と比較されるかなりより低い環境の足跡を、特に提供する。 この環境に配慮した魅力は、持続可能性を重視する若い消費者の間で特に強く、長期的な食餌療法の解決策としてエンドウ豆タンパク質の需要を このような環境に配慮したポジショニングは、予測期間中に日本の市場プレーヤーにとって大きな成長機会を生み出すことが期待されます。
市場セグメンテーションの洞察
処理方法によって
乾燥加工セグメントは、予測期間中に日本エンドウ豆タンパク質市場を支配すると予測されています。 乾燥した処理は乾燥、粉砕、および製粉によって全かdehulledエンドウ豆から蛋白質および澱粉の一部分を分けることを含みます。 成分を質量および粒子サイズで分類するための空気流の使用により、高品質のタンパク質抽出、効率、および拡張性が保証されます。 これらの利点は、日本における乾燥処理エンドウ豆タンパク質の嗜好の高まりに寄与する。
