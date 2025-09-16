ソリッドケーブル、サンプルラインナップを紹介！
ソリッド株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：徳岡達人）が製造直販型のECサイト「ソリッドケーブル」にて、取り扱い中のサンプルラインナップを紹介していますこと、お知らせいたします。
ソリッドケーブルのサンプルラインナップ
https://solidcable.com/Products/Categories/Category.aspx?shelfNo=2045
どんなことが紹介されている？
ソリッドケーブルでは通常販売品の他に、サンプルを用意している製品がございます。全製品にサンプルがあるわけではございませんが、1点単位（1ｍ単位）でご注文できるサンプルは、性能や仕様が環境や施工に合っているかチェックするのに最適です。
お役立ち情報
ソリッドケーブルでは、取り扱い製品に関連する「お役立ち情報」を掲載しています。「通信・ネットワーク設備」「映像・テレビ」といったカテゴリをメインに、ネットワーク機器・テレビ受信システム機器等に関する情報を多数掲載しています。今後もお客様に有益な情報を随時提供していきます。
ソリッド株式会社とソリッドケーブルについて
低価格ながら機能と品質を重視した製品の開発と販売を行う ソリッド株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：徳岡達人）は、テレビ関連やネットワーク関連のケーブルを中心に、幅広い製品を製造・販売しています。2004年に製造直販型のECサイト「ソリッドケーブル」を立ち上げ、20年以上にわたり法人・個人事業主のお客様に向けた製品を提供してまいりました。同軸ケーブルやHDMIケーブルなどのテレビ関連製品に加え、近年ではCat6A LANケーブルや光ファイバーケーブルといった最新のネットワーク関連製品も幅広く取り揃えております。
初めての方も簡単にご利用いただけます
当ECサイトは、法人や個人事業主様であればどなたでもご利用可能です。簡単なメンバー登録をするだけで、すぐにご注文いただけます。今後もお客様にご満足いただける製品とサービスの提供に努めてまいります。どうぞソリッド株式会社をよろしくお願い申し上げます。
ソリッドサンプル以外のお役立ち情報はこちら
https://solidcable.com/guide/index.html
会社概要
会社名：ソリッド株式会社
代表者：代表取締役 徳岡達人
所在地：大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
ＵＲＬ：https://solidcable.com/
E-Mail：support@solidcable.com
配信元企業：ソリッド株式会社
プレスリリース詳細へ