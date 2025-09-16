日替わり定食が人気の「食堂シノノメ」（埼玉県さいたま市）、オープンネーム事業承継「relay（リレイ）」にて第三者承継マッチングを実現。さらなる進化に向け、後継者がクラウドファンディングに挑戦！

株式会社ライトライト

オープンネーム事業承継「relay」（リレイ）を運営する株式会社ライトライト（宮崎県宮崎市 / 代表取締役：齋藤隆太）は、2025年7月、女将さんが作る手作り日替わり定食が人気の「食堂シノノメ」（埼玉県さいたま市）の第三者承継を実現しました。継ぎ手となった菊名和樹さんは現在休業中の「食堂シノノメ」の再開に向け、CAMPFIREにてクラウドファンディングを実施いたします。

本クラウドファンディングで集めた資金は、新メニューの開発や店舗の再設計の資金として充てられます。

- 実施期間：2025年9月14日（日）～10月5日（日）- 目標金額：1,000,000円クラウドファンディングページはこちら :https://camp-fire.jp/projects/view/875234リターンについてお得なランチ券5枚セットプラン（5,000円）特製エプロン付きプラン（12,000円）

本プロジェクトでは休業中お待たせしていたお客様への感謝の気持ちと、食堂シノノメの魅力を新しいお客様へ体験して頂きたいという気持ちを込めたリターンを数多くご用意しております。

お得な飲食チケットだけでなく、オリジナルグッズやクッキーなど、遠方からでも「食堂シノノメ」の再開をご支援いただくことができます。

クラウドファンディングページはこちら :https://camp-fire.jp/projects/view/875234「食堂シノノメ」について

埼玉県さいたま市にあるレトロな看板が目印の「食堂シノノメ」は、「1日1献立・365日日替り定食」をコンセプトに提供する定食屋です。

開業から2年半、Instagramを見て訪れるお客さまや、日替わり定食を楽しみに足を運ぶ常連さんにも恵まれてきましたが、様々な事情が重なり、2025年4月よりオープンネーム事業承継「relay（リレイ）」にてこの場所と想いを引き継いでくれる後継者を探していました。

後を継ぐこととなったのは、長年飲食業界に勤め、いつか自分の店を経営したいと考えていた茨城県出身の菊名和樹さんです。菊名さんは、これまで「食堂シノノメ」を支えてきた女将さんやスタッフと共に、新オーナーとしての道を歩み始めます。

