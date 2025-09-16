株式会社Future Techno Developers が「Findy Team+ Award 2025」 を受賞。エンジニア組織の開発生産性が優れた企業として選出されました

株式会社Future Techno Developers

株式会社Future Techno Developers（本社：東京都墨田区 代表取締役社長：中川 聡也）は、ファインディ株式会社が主催する「Findy Team+ Award 2025」にて、お客様組織の生産性向上に対して多大なる貢献をした企業として「Organization Award～Solution Consulting Division～」を受賞しました。

■「Findy Team+ Award 2025」 について

「Findy Team+」は、経営と開発現場をつなぐ戦略支援SaaSです。GitHub、GitLab、Bitbucket、Backlog、Jira、Notionなどを解析し「Four Keys」や「サイクルタイム」を含む開発のアクティビティ・効率・クオリティなどを可視化することで、開発生産性・開発者体験向上をサポートしています。

「Findy Team+ Award 2025」では、「Findy Team+」利用企業を対象にエンジニア組織の生産性指標を算出し、約500の企業の中から、開発生産性やその取り組みの優れたエンジニア組織を讃える取り組みです。

今年は、開発生産性の高いエンジニア組織を企業単位で讃える「Organization Award」、「FindyTeam+」を活用しながら、先進的な開発生産性の改善を実践した組織を讃える「Best Practice Award」の2つの表彰部門を設け、多角的な観点でエンジニア組織の開発生産性スコアが優れた企業を表彰します。また、2024年4月に「Findy Team+」のユーザーによって創設されたコミュニティ（https://d-plus.connpass.com/ ）において活躍した個人も、「User Community Award」として表彰しています。

Findy Team+ Award 2025 表彰ページ：https://award.findy-team.io/2025

Findy Team+ 公式サイト：https://findy-team.io/

Findy Team+ Lab：https://blog.findy-team.io/

■受賞コメント

当社は「お客様の開発生産性の最大化」を目指し、自社の「開発生産性向上サービス」（https://www.ftechno-dev.com/dev-productivity）を通じて、プラットフォームエンジニアリング組織の構築や「Findy Team+」の導入支援などを行い、お客様のエンジニア組織の改善に努めてきました。

こうした取り組みが評価され、このたびの受賞につながったものと受け止めています。

今後もお客様のビジネス価値を高める環境づくりを支援し、より多くの企業様が素晴らしいプロダクトを世に送り出せるよう尽力してまいります。

【会社概要】

会社名：株式会社Future Techno Developers

代表者：中川 聡也

設立：2018年11月5日

所在地：東京都墨田区錦糸１丁目２－１ アルカセントラル 14F

事業内容：開発生産性向上サービス、脆弱性診断サービス、受託開発 等々

HP：https://www.ftechno-dev.com/