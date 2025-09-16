こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
スマホレジ「Shop&Go」のセルフスキャンの確実性を高める「Shop&Go はかりカート」の販売を開始
日本初、スマホと連動した重量検知＆画像検知で、操作ミスや不正を確実に防止
株式会社寺岡精工（本社：東京都大田区/代表取締役社長 山本宏輔）は、スマホレジ「Shop&Go」専用オプション製品として、買い物カートに計量器を搭載した「Shop&Go はかりカート」を、9月16日（火）より販売開始します。
「Shop&Go はかりカート」は、上段・下段のかごの重さを量る計量器が、かごへ投入した商品の重量と、スマホアプリ上でバーコードスキャンされた商品の重量との差異を検知します。このようにスマートフォンのアプリと連動する計量器搭載カートは、日本で初めての製品です。
■高まるセキュリティ需要に、重量検知で対応
スマホレジ「Shop&Go」は、小売店内で買い物をしながらスマートフォンのアプリ上で商品のバーコードをセルフスキャンする、セルフレジシステムです。このようなスマートフォン等を活用したセルフバーコードスキャンを導入しているスーパーマーケットは2024年時点では13.4％※1に増え、近年広がりを見せています。その一方で、店舗ではかご脱け※2などの新たな懸念が発生し、買い物客からは意図しない万引きへ繋がると不安の声が上がるなど、双方が安心して利用できるセキュリティ対策が求められていました。
「Shop&Go はかりカート」は、「Shop&Go」専用の買い物カートに、上段・下段のかご内の重さを量る計量器を搭載しました。商品投入を重量によって検知する機能により、商品バーコードが正しくスキャンできなかった状態でかごに商品を投入すると、アプリ画面上に確認メッセージが表示されます。また、スキャンされた商品と異なる重量の商品※3がかごに投入されると、同様に確認メッセージを表示します。
確認メッセージに沿って適切な処置を行わなかった場合、会計の際に商品投入時の写真が精算機に表示されると共に、精算機が従業員を呼び出します。買い物客からも店舗からも、適切に商品バーコードがスキャンされたか確認しやすい仕組みになっています。
※1 出典：『2025年版スーパーマーケット白書』全国スーパーマーケット協会
※2 商品をスキャンしたように見せかけてかごに追加し、支払いを免れる詐欺の手法の通称
※3 商品マスターに理論重量の登録が必要
■カメラによる画像検知との組み合わせで、より高精度かつ従業員にやさしいシステムに
従来より「Shop&Go」はスマートフォンのアウトカメラを用いた「画像かご脱け検知」機能を搭載しています。故意または過失にかかわらず、スキャンできていない商品がかごの中に追加されると、かご内の画像の変化を検知し、確認メッセージを表示します。
また、重量検知や画像検知で確認メッセージが出た際は、対象商品の画像をカメラで撮影しています。お買い物中に適切な処置が行われなかった場合は、精算時に精算機の画面上に写真が表示されるため、従業員は写真を見ながら確認をすることができます。
■コインロックでカート充電・回収作業を効率化
「Shop&Go はかりカート」には、充電機能付きのコインロックをオプションとして搭載できます。最大15台までの連結が可能で、一晩で全台の充電が完了、1回の充電で1日の営業時間内の利用が可能です。一般的なコインロック同様、利用開始時はコインを入れてロックを解除し、返却時はチェーンをはめることでコインが返却されます。はかりカートの充電作業・回収業務の効率化に役立つだけでなく、盗難防止にも効果を発揮します。
■独自システムにより「はかりカート」利用が容易に
「Shop&Go」は、店舗に設置している専用スマートフォン端末や、買い物客自身の端末にアプリをインストールして使用します。「Shop&Go はかりカート」利用の際も同様に、カートに表示されているQRコードをアプリ上で読み込むだけで、簡単にカートとスマホアプリをBLE接続できるようになっています。この連携技術（※特許出願中）により、買い物客の利便性が増すだけでなく、店舗にとってもシステム導入のハードルが下がるなど、双方の安心に貢献しています。
■製品概要
製品名：Shop&Go はかりカート
発売日：2025年9月16日（火）
製品URL：https://www.teraokaseiko.com/jp/products/PRD00509/
本件に関するお問合わせ先
■報道関係者のお問い合わせ先
株式会社寺岡精工 グローバルマーケティングコミュニケーションズ 上山・鈴木
TEL: 03-3752-5510 FAX: 03-3752-5562 Mail: pr-teraoka@jp.digi-group.com
■一般の方のお問い合わせ先
株式会社寺岡精工 お客さま窓口 TEL: 0120-37-5270（平日9:30‐17:30）
