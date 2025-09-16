こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
俳優・西野七瀬さんの歌＆ダンスがGO！HAPPY！な新ブランドムービーを公開！9月16日(火)、グラニフの2025秋冬コレクションがスタート。
観ているだけで楽しくなる『モーニングラニフ』の歌＆ダンスで、オリジナルキャラクターと朝のおでかけ支度。コレクションのスタートと合わせて、西野七瀬さんが特別に描きおろしたアートのTシャツ・マグカップも販売！
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は、2025秋冬コレクションを2025年9月16日(火)よりスタートし、俳優・西野七瀬さんを起用したブランドキャンペーンの一環として、新たなブランドムービーやビジュアルを公開いたしました。
グラニフでは、2025年3月より俳優の西野七瀬さんを起用したブランドキャンペーンを実施しており、今回は2025年秋冬の新作発売にあわせて「GO！HAPPY！グラニフ！」をテーマにキャンペーンを展開いたします。
舞台は、グラニフアイテムに囲まれた楽しい朝のひととき。西野七瀬さんが着こなす秋冬の新作には、新たなオリジナルキャラクターも登場します。遊び心満載のグラニフファッションとその暮らしを、この秋冬もぜひお楽しみください。
今回のブランドムービーは、西野さんが着こなす新作はもちろん、室内にあるものほぼすべてがグラニフのオリジナルキャラクターアイテムというお部屋が舞台。グラニフが日常に溶けこんだ空間での朝のおでかけ支度を、グラニフのオリジナルキャラクターがお手伝いするという非日常がクロスしたストーリーです。
動画内で流れるオリジナル楽曲『モーニングラニフ』の歌声は、西野さんによるもの。歌はもちろん、忙しい朝もちょっと楽しくなる「グラニフ、フフフフ」の振りつけは、新たなモーニングルーティンになりそうな予感！
そして秋冬コレクションでは、ブランドムービーの公開に加えて、アートを愛し、絵を描くのが大好きという西野さんがグラニフのために特別に描きおろした作品『落ち着けない』のTシャツとマグカップが登場。西野さんが考案したオリジナルキャラクター「どいやさん」と、グラニフのオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」が一緒にはしゃぐ姿を描いた作品の魅力を、ぜひ手に取ってお楽しみください。
なお、グラニフ公式Xアカウントでは、ブランドムービーの公開を記念したクイズキャンペーンを開催中です。
「GO！HAPPY！グラニフ！」キャンペーンの詳細につきましては、特設サイトにてご確認ください。
・グラニフ公式オンラインストア 「GO！HAPPY！グラニフ！」特設サイト
https://www.graniph.com/other/nanasenishino/
出演者プロフィール
西野 七瀬（にしの ななせ）
1994年5月25日生まれ、大阪府出身。O型。2011年にアイドルグループ「乃木坂46」のメンバーとしてキャリアをスタート。18年にグループを卒業後、本格的に俳優として活動。数々のドラマや映画、CM、舞台に出演している。主な映画作品に「あさひなぐ」（17）、「シン・仮面ライダー」（23）、「ある閉ざされた雪の山荘で」（24）、「52ヘルツのクジラたち」（24）、「帰ってきた あぶない刑事」（24）など。「孤狼の血 LEVEL2」（21）では日本アカデミー賞優秀助演女優賞と新人俳優賞を受賞し、「恋は光」（22）でヨコハマ映画祭最優秀新人賞を受賞。2025年の公開作は「君の忘れ方」、W主演を務めた「少年と犬」。
・西野七瀬オフィシャルサイト
https://nishinonanase.com
「GO！HAPPY！グラニフ！」ブランドムービー
・モーニングラニフ（60秒、15秒）
・モーニングラニフ ダンスでお着替え篇／シタクハカドル篇／ダンスで出発篇（各6秒）
公開日：2025年9月16日(火)
YouTubeチャンネル グラニフ公式チャンネル ：https://www.youtube.com/@graniph_official
公式X、公式Instagramでも随時公開
モーニングラニフ（60秒）
モーニングラニフ（15秒）
モーニングラニフ ダンスでお着替え篇
モーニングラニフ シタクハカドル篇
モーニングラニフ ダンスで出発篇
※ブランドムービーについては、提供するカットデータ以外の画像利用は禁止とさせていただきます
西野七瀬さん描きおろし作品『落ち着けない』Tシャツ・マグカップ
「GO！HAPPY！グラニフ！」のスペシャルアイテムとして、西野七瀬さんがグラニフのために特別に描きおろした作品『落ち着けない』のTシャツとマグカップが登場。
西野七瀬さん考案のオリジナルキャラクター「どいやさん」と、グラニフのオリジナルキャラクター「ビューティフルシャドー」が一緒にはしゃぐ姿にぜひご注目ください。
・西野七瀬さんコメント
おでかけ前にはしゃいでるどいやさんとビューティフルシャドー。
何を着て出かけよう？ いろんな小物を試して楽しんでいる様子です。
楽しくて、おんぶして走り回ってます。
立体感を出し、カラフルな表現にしました。
Tシャツ \3,500（税込） サイズ：SS/S/M/L/XL/XXL
マグカップ \2,900（税込）
＜取り扱い店舗＞
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
旗艦店： グラニフ東京（原宿）、グラニフ福岡天神
アトレ秋葉原、アミュプラザ長崎、イーアスつくば、イオンモール伊丹、イオンモール太田、イオンモール各務原、イオンモール京都桂川、イオンモール草津、イオンモール熊本、イオンモール倉敷、イオンモール名取、イオンモール新潟亀田インター、イオンモール浜松市野、イオンモール東浦、イオンモール広島府中、イオンモール幕張新都心、イオンレイクタウンmori、エミテラス所沢、グラニフ吉祥寺、グラニフ心斎橋、グランツリー武蔵小杉、神戸ハーバーランド umie、コクーンシティ、サンシャインシティアルパ、ジ アウトレット北九州、ジ アウトレット湘南平塚、ジ アウトレット広島、新静岡セノバ、タカシマヤゲートタワーモール、テラスモール松戸、ならファミリー、ニューポートひたちなか、阪急西宮ガーデンズ、MARK IS みなとみらい、モラージュ菖蒲、ららぽーと海老名、ららぽーとEXPOCITY、ららぽーと門真、ららぽーと堺、ららぽーと沼津、ららぽーと福岡、ららぽーと横浜
グラニフ公式X ブランドムービー公開記念クイズキャンペーン
グラニフ公式Xアカウントにて、ブランドムービーの公開を記念したフォロー＆クイズキャンペーンを9月30日(月)23:59まで開催中。ブランドムービーで西野七瀬さんが歌うオリジナル楽曲「モーニングラニフ」の歌詞について、アカウントをフォロー＆4 つの選択肢から答えをポストすると、抽選で7名様にオリジナル雑貨7種類をプレゼントいたします。
詳細はキャンペーン特設サイトまたはグラニフ公式Xアカウントにてご確認ください。
・キャンペーン実施期間：2025年9月16日(火)～9月30日(火)23:59
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
世界に向けてIPを発信するNo.1グラフィックカンパニーへ。「遊びゴコロで世界を彩る」をブランドミッションとして掲げ、ファン、クリエーター/アーティストなど、IPに関わるすべての人に選ばれ続ける企業を目指す。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：75店舗（国内74、海外1 2025年9月1日現在）
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official
公式X (Twitter)：https://twitter.com/graniph_updates
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://line.me/R/ti/p/%40566yickw
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当 : 三浦・多部田
Email: press@graniph.com
