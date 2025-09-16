こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
日本製鉄 第35回日本製鉄音楽賞 受賞記念コンサート オンライン配信について
日本製鉄株式会社（以下、日本製鉄）では、第35 回日本製鉄音楽賞について、フレッシュアーティスト賞をチェロの上野 通明氏に、特別賞を富士山静岡交響楽団専務理事の宮澤 敏夫氏に決定し、本年2 月26 日に各賞を贈呈いたしました。
本件の受賞記念コンサートを、7 月16 日に日本製鉄紀尾井ホールにおいて開催しましたので、その内容について、以下のとおりオンライン配信致します。
第35 回 日本製鉄音楽賞 受賞記念コンサート
(1) オンライン配信
2025 年9 月18 日(木)12 時より配信を開始する予定です。
日本製鉄 ウェブページ上に情報掲載致します。
以下のURL よりご視聴ください。
https://www.nipponsteel.com/csr/social/music/prize.html
(2) プログラム
① 特別賞受賞者ご紹介
特別賞／宮澤 敏夫氏
② フレッシュアーティスト賞受賞者演奏
フレッシュアーティスト賞／上野 通明氏
共演／北村 朋幹氏（ピアノ）
レーガー：無伴奏チェロ組曲第2 番ニ短調 op.131c-2
ヒンデミット：チェロとピアノのための3 つの小品 op.8～第1 曲〈カプリッチョ〉
ベートーヴェン：チェロ・ソナタ第1 番ヘ長調 op.5-1
日本製鉄は、常に世界最高の技術とものづくりの力を追求し、国連で採択された「持続可能な開発目標」(SDGs）にも合致した活動（４．質の高い教育をみんなに）を通じて、これからも社会の発展に貢献していきます。
お問い合わせ ： https://www.nipponsteel.com/contact/
以 上
