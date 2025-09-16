【家族亭】9/17(水)～家族亭公式Xで「Xフォロー＆リポストキャンペーン」を開催！

SRSホールディングス株式会社家族亭公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

株式会社家族亭（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長： 坪山憲司）が運営するそば和食チェーン「家族亭」は、2025年9月17日(水)午後8時～9月30日(火)の期間に、家族亭公式Xにて、フォロー＆リポストキャンペーンを開催いたします。キャンペーン投稿をフォロー＆リポストしていただいた方の中から、抽選で、1等：家族亭デジタルクーポン500円引（100名様）、2等：枝豆無料クーポン（1,000名様）、3等：参加賞としてミニわらび餅クーポンのいずれかの賞品が必ず当たる、お得なキャンペーンです。

さらに、ただいま家族亭では「広島県産カキフライフェア」を開催中です。ぷりっとした食感と濃厚な旨みが特長の広島県産カキを使用したフライは、外はサクッと香ばしく、中はジューシーで季節の味わいを存分にお楽しみいただけます。この機会にぜひキャンペーンに参加いただき、ご家族やご友人とともに、旬のカキフライを家族亭でご堪能ください。

また、「家族亭」では、お得な情報発信やクーポン機能などを持つ「家族亭公式アプリ」をはじめ、スマホなどでテイクアウト商品を来店前にご注文・会計できる「家族亭お持ち帰り注文（モバイルオーダー）」、Xキャンペーンでもらえる「家族亭デジタル」など、ブランド体験のデジタル化（DX）を進めております。デジタル技術の活用により、お客様がさらに便利に、お得にご利用いただけるよう取り組んでまいります。

キャンペーン概要

【期間】

2025年9月17日(水)午後8時～9月30日(火)

【キャンペーン応募方法】

(1)家族亭公式Xをフォロー（@kazokutei_oic）

(2)該当キャンペーン投稿をリポスト

(3)投稿内のキャンペーンURLからXアカウントを連携し、抽選結果をご確認ください。

【景品】

・1等：家族亭デジタルクーポン500円引（100名様）

・2等：枝豆無料クーポン（1,000名様）

・3等：参加賞としてミニわらび餅クーポン

※家族亭・花旬庵・うどんの詩・うどんのう・三宝庵・蕎菜・蕎旬・家族庵 Family の各店舗でご利用いただけます。

※一部ご利用いただけない店舗がございます。当選されたクーポンの詳細をご確認ください。

※デジタルクーポンのご利用は1回限りとなります。お釣りは出ません。

※クーポン券の利用に関しては、当選されたクーポンの利用詳細をご確認ください。

※応募規約をご確認の上ご応募ください。

旬の広島県産カキフライフェア商品♪

応募規約はこちら :https://kazokutei.co.jp/TopicsWp/wp-content/uploads/2025/09/20250917kzt_x_oubokiyaku.pdf応募はこちら :https://x.com/kazokutei_oic9/17 20時より受付開始広島県産カキフライの玉子とじ丼セット 1,310円（税込）広島県産カキフライの玉子とじ丼セット

サクサクで濃厚な風味のカキフライを、家族亭自慢の甘辛い丼だしと玉子でふんわりとじた丼です。まさに食欲の秋にピッタリな商品です。

セットの麺はそば又はうどん（温・冷）をお選びいただけます。

広島県産カキフライセット 1,520円（税込）広島県産カキフライセット

広島県産のカキフライは風味豊かで濃厚な味わい。サクサクっと揚げたてのカキフライ5粒を、とんかつソースとタルタルソースでお楽しみいただけます。

セットの麺はそば又はうどん（温・冷）がお選びいただけます。

カキフライと海鮮フライセット 1,720円（税込）カキフライと海鮮フライセット

広島県産のカキフライは風味豊かで濃厚な味わい。サクサクっと揚げたてのカキフライ3粒とプリプリの海老フライ、濃厚な味わいの青森県産ホタテフライの豪華フライセット。とんかつソースとタルタルソースでお楽しみください。

セットの麺はそば又はうどん（温・冷）がお選びいただけます。

【広島県産カキフライフェア 販売概要】

◆販売期間：販売中～11月30日（日）

◆販売店舗：全国の家族亭、花旬庵、三宝庵、蕎旬、蕎菜

◆販売商品について

・広島県産カキフライの玉子とじ丼セット 1,310円（税込）

・広島県産カキフライセット 1,520円（税込）

・カキフライと海鮮フライセット 1,720円（税込）

※一部店舗では販売していない商品がございます。

※販売予定数を完売次第終了します。

※1日の販売数に限りがあります。

※仕入状況により販売を中断・中止、または販売終了時期が店舗により前後する場合がございます。

家族亭公式アプリでお得に！

広島県産カキフライフェア詳細 :https://kazokutei.co.jp/news/2452/

お得な特典がもりだくさん！

お得１ 今日から使えるダウンロード特典

お得２ 来店ごとに家族亭スタンプと同時にSRSグループスタンプがもらえる！

お得３ 今日から使えるお得クーポン特典！

お得４ お誕生日特典 お誕生日にお得なクーポンがもらえる！

お得５ 家族亭の最新情報をご確認いただけます。

家族亭ブランドについて

家族亭公式アプリ家族亭アプリ ダウンロードはこちらから :https://kazokutei.co.jp/cp/2304kazokuteiapplicationcp/

株式会社家族亭が運営する、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「うどんの詩」「蕎旬」「うどんのう」「蕎菜」では、「あなたのおそばに家族亭」をコンセプトに、注文ごとに丁寧にゆであげるそば、毎日とる自家製のおだし、日本各地の多彩な食材、野菜との組み合わせで四季折々のそばの味わいが楽しめるお店です。

また、「家族亭」「花旬庵」「三宝庵」「家族庵Family」「蕎旬」「蕎菜」ではお食事をしていただいたお客様全員にそば湯をご提供しております。

ぜひ、家族亭でそばとそば湯をお楽しみ下さい。

SRSグループについて

家族亭 上本町YUFURA店

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティの皆様とともに日々取り組んでいます。

