GBP、防草シート・アルミ反射シートを発売 ～太陽光発電の雑草管理と発電効率向上に～

再生可能エネルギー、EV自動車部品、AI及びIoT領域における先進技術を駆使し、グローバルに急速に成長している、~再エネ業界の風雲児~ GBP株式会社（本社：東京、以下GBP）は、高遮光性・高耐久性を備えた防草シートならびに、防草機能に加え高反射率による発電効率向上を可能とするアルミ反射シートの二種を提供しております。両製品は新設・既設を問わず幅広い現場で適用可能であり、太陽光発電所や農業施設等における雑草管理および発電効率低下の課題解決に有効な製品です。

＜防草シート・アルミ反射シートの強み＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/110590/table/116_1_57b0607fe0e641592d2930b5148c4e45.jpg?v=202509161028 ]

＜利用シーン＞

◆防草シート

太陽光発電所ではパネル下や通路部分に雑草が繁茂すると、定期的な除草作業が不可欠となり、維持コストや作業負担が増加します。本製品は高い遮光性と耐久性により雑草の成長を根本から抑制し、これらの課題を大幅に軽減し、太陽光発電所の維持管理を担う事業者様に最適です。

◆アルミシート

アルミ反射シートは、表面のアルミホイルが太陽光を上方に反射し、通常は十分に光が届かないパネル下部にも光を行き渡らせます。反射率は91.66%と極めて高く、発電量の増加が期待できます。特に、モジュール下の影や設置条件によるロスが課題となる発電所において、大きな効果を発揮します。

＜仕様一覧＞

どちらも施工が簡単で耐久性に優れ、新設・既設を問わずあらゆる現場で活用できます。

スマートで持続可能な必須アイテムとしてぜひご検討ください。また、GBPの旧型番太陽光パネル・アルミケーブル・銅ケーブル・トランス・接続箱・架台など既存製品や各種サービスとあわせた導入により、現場全体のコスト削減・作業効率化・発電量向上を一体的に実現することが可能です。

本製品についてご興味のある方は、お問い合わせフォーム(https://www.gbp-global.com/ja/contact/)よりご連絡いただきますようお願いします。

会社概要

GBPは、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーのシステム設計と施工、部品の生産、O&Mを提供し、AIやIoT技術も活用した最先端のソリューションを提供する、再生可能エネルギーの総合ソリューション開発企業です。

会社名 ： GBP株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 龍川 洋平

本店事務所 ： 〒110-0005 東京都港区浜松町２丁目５－５ PMO浜松町 9階

設立 ： 2019年8月20日

公式サイト ： https://www.gbp-global.com/ja/

お問い合わせフォーム :https://www.gbp-global.com/ja/contact/