小さな挑戦！大きな未来♪『食品ロス削減』『食品トレーのリサイクル』『廃食油のリサイクル』をテーマにした出前授業を『名古屋市立 五反田小学校』で実施！

株式会社アオキスーパー

株式会社アオキスーパーは、『食品ロス削減』『食品トレーのリサイクル』『廃食油のリサイクル』をテーマにした環境教育の出前授業を『名古屋市立 五反田小学校』にて実施いたしました。

当社は本活動を通じて、未来を担う子ども達が環境問題についての意識を高めると共に、持続可能な社会の実現につながる一歩となることを願っています。



【出前授業の概要】

●開催日

2025年９月12日(金) 名古屋市立 五反田小学校 小学３年生(78名)

●授業テーマ

食品ロス削減

ミライデザインＧＸが提供するグッドミライプロジェクト『ハピタベ』による食品ロス削減活動について、わかりやすく楽しみながら授業を実施

関連リンク

【23.10.01】お客様と一緒に取り組むグッドミライプロジェクト『ハピタベ』(https://www.aokisuper.co.jp/news/imgs/20231001_press.pdf)

【24.02.14】『愛知県子どもが輝く未来基金』への寄付のご報告(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20240214070045_20240214_press.pdf)

【25.02.13】『愛知県子どもが輝く未来基金』への寄付のご報告(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250213001531_20250213_3.pdf)

食品トレーのリサイクル

食品容器製造メーカーのエフピコによる『トレーｔｏトレー』の水平リサイクル(店頭で回収した食品トレーを新たな食品トレーに生まれ変わらせる資源循環の仕組み)について、当社オリジナルのリーフレットを使いながら、まんがで楽しく学べる授業を実施

関連リンク

【24.11.27】学習まんが『食品トレーのひみつ』を配布希望の小学校全校に寄贈(https://www.aokisuper.co.jp/news/imgs/20241126020127_%E3%80%9020241127%E3%80%91%E5%AD%A6%E7%BF%92%E3%81%BE%E3%82%93%E3%81%8C%E3%80%8E%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%81%AE%E3%81%B2%E3%81%BF%E3%81%A4%E3%80%8F%E3%82%92%E9%85%8D%E5%B8%83%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E3%81%AE%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1%E5%85%A8%E6%A0%A1%E3%81%AB%E5%AF%84%E8%B4%88%E5%AE%8C%E4%BA%86.pdf)

【25.04.28】みらいの地球のために今！できることを♪新型資源回収ボックス導入(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250425232627_%E3%80%902025.04.25%E3%80%91%E4%B8%AD%E9%83%A8%E7%99%BA%EF%BC%81%E6%96%B0%E5%9E%8B%E8%B3%87%E6%BA%90%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%E5%B0%8E%E5%85%A5%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%EF%BC%81.pdf)

【25.05.21】まんがで楽しく学べるオリジナルリーフレット配布スタート！(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250519085614_2025521.pdf)

廃食油のリサイクル

日本航空(JAL)と連携して、お客様のご家庭から出る廃食油(使用済みの油)を店頭で回収して、『SAF(持続可能な航空燃料)』にリサイクルする取り組みについて、専用の回収ボトルや回収ボックスの実物を用いて、回収(＝リサイクル)できる油・できない油やCO2の削減効果等、わかりやすく学べる授業を実施

関連リンク

【25.07.29】廃食用油で空を飛ぶ！全員参加型！『Fry to Fly Project』参加(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250729011135_%E3%80%9C%E5%BB%83%E9%A3%9F%E7%94%A8%E6%B2%B9%E3%81%A7%E7%A9%BA%E3%82%92%E9%A3%9B%E3%81%B6%EF%BC%81%EF%BC%81%E3%80%9C%E5%85%A8%E5%93%A1%E5%8F%82%E5%8A%A0%E5%9E%8B%EF%BC%81%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E7%84%A1%E9%99%90%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E2%99%AA%E3%80%8EFry%20to%20Fly%20Project%E3%80%8F%E5%8F%82%E5%8A%A0.pdf)

【25.07.29】『あいち地産地消SAFサプライチェーン推進協議会』に参画！(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250729011252_%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E6%8C%91%E6%88%A6%EF%BC%81%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E2%99%AA%E3%80%9C%E5%BB%83%E9%A3%9F%E6%B2%B9%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E5%9C%B0%E5%85%83%E7%99%BA%E3%81%AESAF%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E4%BD%93%E5%88%B6%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%A6%E3%80%9C%E3%80%8E%E3%81%82%E3%81%84%E3%81%A1%E5%9C%B0%E7%94%A3%E5%9C%B0%E6%B6%88SAF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%8E%A8%E9%80%B2%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A%E3%80%8F%E3%81%AB%E5%8F%82%E7%94%BB%EF%BC%81.pdf)

【25.07.29】事業系の廃食用油を『SAF』の原料として供給開始！(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250729011256_%E5%B0%8F%E3%81%95%E3%81%AA%E6%8C%91%E6%88%A6%EF%BC%81%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E6%9C%AA%E6%9D%A5%E2%99%AA%E4%B8%AD%E9%83%A8%E5%9C%B0%E6%96%B9%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E5%88%9D%EF%BC%81%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E7%B3%BB%E3%81%AE%E5%BB%83%E9%A3%9F%E7%94%A8%E6%B2%B9%E3%82%92%E3%80%8ESAF%E3%80%8F%E3%81%AE%E5%8E%9F%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E9%96%8B%E5%A7%8B.pdf)

【25.07.29】『すてる油で空を飛ぼう』プロジェクトが愛知県でスタート！(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20250729011137_%E6%9D%B1%E6%B5%B7%E5%9C%B0%E6%96%B9%E5%88%9D%E3%80%81%E3%82%A2%E3%82%AA%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E5%85%A8%E5%BA%97%E8%88%97%E3%81%A7%E5%9B%BD%E7%94%A3SAF%E3%81%AE%E5%8E%9F%E6%96%99%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8B%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%AE%E5%BB%83%E9%A3%9F%E6%B2%B9%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E3%82%92%E9%96%8B%E5%A7%8B%EF%BD%9E%E3%80%8C%E3%81%99%E3%81%A6%E3%82%8B%E6%B2%B9%E3%81%A7%E7%A9%BA%E3%82%92%E9%A3%9B%E3%81%BC%E3%81%86%E3%80%8D%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88%E3%81%8C%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E3%81%A7%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BD%9E.pdf)

当社は、今後も『食品ロス削減』『食品トレーのリサイクル』『廃食油のリサイクル』に関する出前授業等、未来を担う子ども達への啓蒙活動を通じて、地球環境保護、及び資源の有効活用を推進し、持続可能な循環型社会の実現に貢献してまいります。

※取材に関するお問い合せ先

株式会社アオキスーパー 店舗運営部

ＴＥＬ：052-414-3600