【保育士の人事評価特集】人事評価ラボ内で「保育士 人事評価」に関する特設ページをオープン！

株式会社プロメディアラボ

株式会社プロメディアラボ（本社：東京都中央区、代表取締役：廣瀬義憲）は、人事評価制度に特化した情報プラットフォーム「人事評価ラボ」において、保育業界に焦点を当てた特設ページ「保育士に関する人事評価ページ」を公開しました。保育士の人事評価における課題や評価制度のポイント、導入事例を網羅的に紹介しています。

人事評価ラボとは？

「人事評価ラボ」とは、人事制度そのものを設計するのではなく、第三者からの客観的な評価を通じて、企業のブランディングや信頼性向上を支援する「人事評価」に特化した情報を提供する専門メディアです。

各種SaaS・コンサルティング企業の紹介、制度設計のノウハウ、導入事例に加え、人事評価の基礎知識から職種別の評価制度まで幅広く取り上げ、現場に直結する情報を発信しています。

特設ページの概要

人事評価ラボで制作した「保育士 人事評価」特集では、以下のテーマを取り上げています。

保育士人事評価の特集記事

▼保育士の人事評価の書き方のポイントとは？｜目的・項目・経験別の例文とコメント集も紹介

- 保育士の人事評価制度の特徴や評価コメントの書き方- 評価項目や基準の具体例（子どもへの関わり、保護者対応、業務改善など）- 自己評価・上司評価の記入例- 評価制度を改善するためのヒント

https://jinjihyouka-lab.jp/personnel-evaluation-of-childcareworkers/

▼保育士の人事評価コメントの書き方とは？｜評価のポイントと各職種別に例文も解説

https://jinjihyouka-lab.jp/personnel-evaluation-comments-for-childcareworkers/

▼保育士の人事評価に活かせる目標設定とは？｜役割別に例文とポイントを紹介

https://jinjihyouka-lab.jp/goal-setting-for-childcare-personnel-evaluations/

▼保育士の自己評価とは？目標設定のポイントも解説｜経験別にわかる書き方や例文を紹介

https://jinjihyouka-lab.jp/self-evaluation-of-childcare-providers/

サービス概要

名称：人事評価ラボ

内容：人事評価制度に関する解説記事、導入事例、専門家インタビューを提供

リリース開始：2025年8月

詳細：https://jinjihyouka-lab.jp/

会社概要

会 社 名：株式会社プロメディアラボ

代 表 者：廣瀬義憲

所 在 地：東京都中央区銀座1-22-11 銀座大竹ビジデンス2階

事業内容：メディアマーケティング・インバウンドマーケティング・インサイドセールス

会社HP：https://promedia-lab.co.jp/