乃木坂46・岩本蓮加×冨里奈央ダブル主演ドラマ「ふたりエスケープ」、夜の街を散策する先輩×後輩の新ビジュアル＆トレーラー映像解禁！オープニング主題歌は清野研太朗「ふたりでひとつ」に決定！

テレビ大阪株式会社(C)田口囁一・一迅社／「ふたりエスケープ」製作委員会

テレビ大阪では2025年10月4日（土）から毎週土曜深夜0時55分より、

ドラマ「ふたりエスケープ」を放送します。

新ビジュアル解禁！

(C)田口囁一・一迅社／「ふたりエスケープ」製作委員会

原作は田口囁一『ふたりエスケープ』（一迅社刊） で、可愛いが取り柄の無職の「先輩」と、〆切に追われる漫画家の「後輩」、そんなふたりが繰り広げる現実逃避コメディです。

主演を務めるのはともにテレビ大阪ドラマ初主演となる乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央。無職でゲーム好き、「現実逃避のプロ」として追い詰められた後輩にさまざまなアドバイス（誘惑）をする先輩役を岩本蓮加、日々原稿に追われている漫画家で、先輩に現実逃避をお願いする後輩役を冨里奈央が演じます。既報のとおりですが、この度、ドラマを盛り上げるオープニング主題歌は清野研太朗「ふたりでひとつ」に決定しました！

さらに清野研太朗「ふたりでひとつ」を使用したトレーラーも解禁！

(C)田口囁一・一迅社／「ふたりエスケープ」製作委員会

TVer番組ページ：https://tver.jp/series/srcks3989c(https://tver.jp/series/srcks3989c)

※9月16日（火）朝8時解禁予定、見逃しを防ぐ、TVerのお気に入り登録をお願いします。

ささやかで愛おしい日常を思わせる歌詞と清野の穏やかで優しい歌声とともに、先輩と後輩の二人暮らしの様子を解禁！

ソファで寝っ転がりながらゲームする先輩に後輩が現実逃避のお願いをするシーンや深夜ドライブに出かけるシーンも！ドラマの世界観を存分に味わえるトレーラーをぜひご覧ください！

また、ドラマでは公園で童心に帰って遊んだり、終着駅まで電車に乗ってみたりetc.すぐにできるものから思い切りが必要な現実逃避まで登場します。ふたりがどんなエスケープをするのか、毎話お楽しみに！

【コメント】

■オープニング主題歌：清野研太朗「ふたりでひとつ」

僕の活動の中でドラマ主題歌というのは初めての経験なので、とても嬉しく思います。

今回「ふたりでひとつ」という楽曲を書き下ろしました。

ありとあらゆるものに意味が求められて、それでも意味のないものを愛でる。そして、それを大切な人と共有する。そんな当たり前だけど忘れがちなことを教えてくれる作品だと思います。

楽曲と合わせて、是非よろしくお願いします。

《プロフィール》

2000年生まれ、神奈川県出身のシンガーソングライター。

音楽大学への入学を機にDTMでの楽曲制作を始め、2020年にSNS上で楽曲の公開を開始。

公開された楽曲が多くの音楽関係者の目に留まると、持ち前のポップセンスで作家名義けんたあろはとして「高城れに」「私立恵比寿中学」「でんぱ組.inc」「麻倉もも」などアイドルや声優シンガーへ多数の楽曲提供を行うほか、YouTubeチャンネルに公開したオリジナル楽曲の数は100曲以上にのぼる。

2024年1月からはシンガーソングライターとして、清野研太朗名義で初めて自らが歌唱する楽曲「ウルトラC」をリリースしソロ活動を開始した。

3rdシングル「ビャクレンのうた」がSNSを中心に話題となり、さらにアニメ「サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話」のオープニングテーマ「異世界協奏曲」が二宮和也のカバーアルバムに収録されるなど、注目を集めている。

第１話あらすじ

(C)田口囁一・一迅社／「ふたりエスケープ」製作委員会(C)田口囁一・一迅社／「ふたりエスケープ」製作委員会

(C)田口囁一・一迅社／「ふたりエスケープ」製作委員会(C)田口囁一・一迅社／「ふたりエスケープ」製作委員会(C)田口囁一・一迅社／「ふたりエスケープ」製作委員会(C)田口囁一・一迅社／「ふたりエスケープ」製作委員会

「プロの無職」である先輩（岩本蓮加）と限界漫画家の後輩（冨里奈央）は二人暮らし。ある日、全く仕事が進まずに思い悩んでいた後輩は担当編集からの催促の電話に嫌気がさし、先輩に「現実逃避に付き合ってほしい」と頼む。ゲームに夢中の先輩は最初断るが、後輩の挑発で「プロの現実逃避、見せてあげる」と言い出し、とんでもない方法で後輩からスマホを引き離す。

担当編集の鬼電話から解放され、自由を得た後輩。今度は時間の余裕ができたせいで、原稿〆切のギリギリまでどう時間をつぶそうか考え始める。その様子を見かねた先輩は「時間つぶすことに真剣になれよ」と言って後輩を深夜のドライブに連れ出す。「深夜の空腹、これはラーメン屋に違いない」と後輩が先輩の思惑を予想していると、思わぬ目的地に到着し…。

【番組内容】

可愛いが取り柄の無職の先輩（岩本蓮加）といつも〆切に追われている漫画家の後輩（冨里奈央）が送る現実逃避型コメディ。

ふたりが創意工夫をこらして様々な現実逃避を楽しむ姿を覗き見たり、時には応援したくなったり。

そして今日もふたりの現実逃避の日々は過ぎて行くのだった。

【番組概要】

【番組名】ドラマ「ふたりエスケープ」

【放送日時】

2025年10月4日（土）スタート

テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分～

TVQ九州放送：毎週土曜深夜1時～

テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分～

2025年10月5日（日）スタート

テレビせとうち：毎週日曜深夜0時50分～

2025年10月9日（木）スタート

テレビ北海道：毎週木曜深夜1時30分～

【配信】

Leminoプレミアム にて独占配信（テレビ大阪放送後に配信開始）

※視聴にはLeminoプレミアム （990円/月額）への登録が必要となります

広告付き無料配信サービス「TVer」にて見逃し配信

https://tver.jp/series/srcks3989c

【主演】岩本蓮加（乃木坂46）・冨里奈央（乃木坂46）

【原作】田口囁一『ふたりエスケープ』（一迅社刊）

【監督】東かほり（映画「とりつくしま」）

【脚本】川田真理、東かほり

【音楽】田口囁一

【オープニング主題歌】清野研太朗「ふたりでひとつ」（ATATAKA TOKYO）

【企画】村田亮（アンリコ）

【チーフプロデューサー】山本博紀（テレビ大阪）

【プロデューサー】堀尾星矢（ユナイテッドプロダクションズ)、佐々木美優（テレビ大阪）

【話数】30分×10話

【制作】テレビ大阪 / ユナイテッドプロダクションズ

【製作著作】「ふたりエスケープ」製作委員会

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/futari-escape/

【公式X（Twitter）】https://x.com/futari_escape

【公式Instagram】https://www.instagram.com/futari_escape

【公式TikTok】https://www.tiktok.com/@futari_escape

【公式ハッシュタグ】#ふたりエスケープ