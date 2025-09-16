【リテールメディアサミット2025】〆切直近！ご好評につき2,200名様から2,400名に増席決定！

株式会社アドインテ

10月8日(水)・9(木)開催の「リテールメディアサミット2025」は、申込上限を1日あたり1,100名様、2日間2,200名様を予定しておりましたが、ご好評につき満席を超えるお申込みをいただいているため、更に1日100名様分を増席し、1日あたり1,200名様、2日間で計2,400名様のお席をご用意する運びとなりました。

会場収容人数の都合上、先着順のご案内とさせていただいております。

1人でも多くの方にご来場いただきたいのですが、席数に限りがあるため、定員に達し次第、お申し込み受付が終了となりますので、ご来場をご希望されるお客様はお早めに事前登録をお願い申し上げます。

昨年、多くの企業様にご参加いただき、ご好評いただいたことを受け、リテールメディア領域に特化したカンファレンスイベントを今年も開催いたします。

本イベントでは、業界をリードする各企業様の講演やセッションを通じて、リテールメディアの最新動向、先行ユースケース、ソリューション開発状況など、多彩なコンテンツをご提供いたします。

■概要

Retail Media Summit 2025

開催日：2025年10月8日(水)・9日(木)

時間 ：9時30分～19時00分

会場 ：ベルサール新宿グランド

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿8-17-3 住友不動産新宿グランドタワー1F

※ご登壇状況に応じて、開催時間が変更になる可能性がございます。

■公式Webサイト

https://www.retailmedia-japan.com/(https://www.retailmedia-japan.com/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250916a)

■入場について

Retail Media Summit 2025への来場は事前登録制となります。（入場無料）

https://biz.q-pass.jp/f/11824/retailmedia-japan2025

【最新情報】登壇者、参加企業

■現在決定しているご登壇企業様(五十音順)

・若松 正寿 氏 / アサヒビール株式会社 量販統括部 リテールAI推進室長

・岡本 達也 氏 / 味の素株式会社 執行役常務 食品事業本部副事業本部長 兼 マーケティングデザインセンター長

・吉岡 聡史 氏 / 味の素AGF株式会社 ソリューションパートナー推進部 共創戦略グループ グループ長代理

・杉原 剛 氏 / アタラ株式会社 代表取締役CEO

・吉川 竜司 氏 / アンファー株式会社 スカルプD本部 スカルプD ブランドマネージャー

・田中 香織 氏 / イオンリテール株式会社 営業企画本部 デジタル企画部 部長

・望月 洋志 氏 / 株式会社イトーヨーカ堂 営業本部 リテールメディアプロジェクト ディレクター

・今村 修一郎 氏 / 今村商事株式会社 代表取締役社長

・清田 明信 氏 / ウエルシア薬局株式会社 商品本部 マーケティング部 部長

・八木 太亮 氏 / 株式会社オトナル 代表取締役

・野原 聡 氏 / 花王株式会社 ヘアケア事業部 ブランドマネジャー

・中谷 有香 氏 / 花王株式会社 ヘアケア事業部 シニアマーケター

・山岡 智弘 氏 / 花王株式会社 ヘアケア事業部 シニアマーケター

・篠原 健吾 氏 / 花王株式会社 ヘアケア事業部 マーケター

・吉田 誉朋 氏 / カルビー株式会社 カルビージャパンリージョン 企画統括本部 リテールサイエンス部 リテールDX推進担当

・CRITEO株式会社 (登壇者調整中)

・片桐 聡志 氏 / グローリー株式会社 DXビジネス推進統括部 データビジネスデザイン部 部長

・速水 大剛 氏 / 株式会社ゲート・ワン 取締役COO FamilyMartVision事業責任者

・堀内 直人 氏 / 株式会社サイバーエージェント AI事業本部 協業リテールメディアディビジョン Retail Adsカンパニー 事業責任者

・武田 奈々 氏 / 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー マーケティング本部 ブランド戦略部 ブランディング室 室長

・杉浦 克樹 氏 / 株式会社セブン-イレブン・ジャパン 新規事業推進室 総括マネジャー

・小板 秀昭 氏 / ソニーマーケティング株式会社 B2Bビジネス本部 統合戦略部門 部門長

・大日本印刷株式会社 (登壇者調整中)

・小橋 義浩 氏 / 株式会社ツルハホールディングス 執行役員 経営戦略本部長 兼 情報システム本部長

・瀬戸 栄地 氏 / TikTok for Business TikTok for Business Japan Global Business Solutions, Japan Client Partner

・山口 修平 氏 / 株式会社東急ストア MD企画部 マーケティング課長

・雑賀 幸太郎 氏 / 株式会社トランスメディアGP 代表取締役 CEO

・株式会社博報堂 (登壇者調整中)

・Nate Shurilla 氏 / Pacvue Head of APAC

・赤尾 雄司 氏 / 株式会社フェズ 代表取締役

・菅谷 洋介 氏 / フマキラー株式会社 国内営業本部営業推進部 部長

・富永 朋信 氏 / 株式会社Preferred Networks エグゼクティブアドバイザー

・木村 靖 氏 / マイクロソフト 業務執行役員 パートナー事業本部 エンタープライズパートナー統括本部 統括本部長

・河上 久子 氏 / マイクロソフト 業務執行役員 エンタープライズ事業本部 流通サービス営業統括本部 統括本部長

・北原 規稚子 氏 / 株式会社MICHI 代表取締役 CEO

・渡邉 英右 氏 / 株式会社 Mizkan 執行役員 Chief Digital Officer

・赤星 大偉 氏 / 株式会社メルカリ Head of Ads Business

・藤中 太郎 氏 / Moloco合同会社 Moloco Commerce Media日本事業責任者

・林 拓人 氏 / 一般社団法人リテールAI研究会 代表理事

・三島 健 氏 / Rokt Head of Japan

・嵐 陽一 氏 / 株式会社ロフト DX推進室室長





その他、ご登壇者様調整中

■メディアスポンサー様、後援団体様

・Web担当者Forum(株式会社インプレス)

・ネットショップ担当者フォーラム(株式会社インプレス)

・ダイヤモンド・チェーンストア(株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア)

・DIGIDAY(株式会社メディアジーン)

・MarkeZine(株式会社翔泳社)

・一般社団法人リテールAI研究会

※現在決定している登壇企業のセッション内容や今後の登壇企業は、公式サイトにて順次公開予定

■リテールメディアサミット2024

2024年10月8日（火）・9日（水）に開催されたリテールメディアサミット2024は、皆様からの温かいご支援と深いご関心のおかげで、参加登録者数3,600名、そして来場者数2,000名を超える方々にご参加いただき、大盛況を賜り幕を閉じました。

今年は昨年よりも会場・コンテンツをスケールアップして開催しますので、昨年ご参加いただけた方も、残念ながら見送られた方も、是非、”リテールメディアサミット2025”のご来場を心よりお待ちしております。

■リテールメディアサミット2024アーカイブ

https://www.retailmedia-japan.com/archive.html(https://www.retailmedia-japan.com/archive.html?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=250916a)

■株式会社アドインテ

会社名 ：株式会社アドインテ

設立 ：2009年4月

代表者 ：代表取締役 十河慎治

URL ：https://adinte.co.jp/

所在地 ：〒600-8441京都府京都市下京区四条町347-1CUBE西烏丸7F

事業内容：流通小売DX支援/リテールメディア開発・運用/O2O・OMOマーケティング