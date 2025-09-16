Medit、iPad向け「Medit Link Express」を発表、同時に「Medit i900 Mobility」の出荷を開始





ソウル（韓国）、2025年9月15日 /PRNewswire/ - デジタル歯科領域のグローバルリーダーであるMedit（www.medit.com）は、本日、業界における2つの重要なマイルストーンを発表しました。同社は、初のiPadネイティブアプリ「Medit Link Express」を正式にリリースし、Apple App Storeでの提供を開始すると同時に、8月1日より予約受付を行っていた「Medit i900 Mobility」の出荷を開始しました。



Medit Link Express for iPad Debuts as Medit i900 Mobility Goes into Shipping



「Medit i900 Mobility」は、すでに一部地域で出荷が始まり、歯科医療従事者にこれまでにない自由度と機動性を備えたスキャン体験を提供します。本製品は臨床現場に最適化されており、iPad向けに開発された「Medit Link Express」と組み合わせることで、直感的でコンパクト、かつ自然に使いこなせるデジタルスキャンを可能にします。

Medit Link Expressで実現する新しいシンプルさ

「Medit Link Express」は、Meditとして初めてiPad専用に開発されたアプリです。これにより、口腔内スキャンはより軽快で直感的になり、日常の臨床ワークフローに自然に溶け込みます。歯科医療従事者はiPadから直接スキャンやデータ共有ができるため、デスクトップを介さず準備時間を短縮し、ワークフローの自由度を高めます。

Medit Link Expressの主な特長

- iPadネイティブ対応：持ち運びに優れ、診療環境に合わせた自由な使用が可能

- エクスプレススキャンモード：患者情報の登録なしで即時スキャンを実現、簡易相談に最適

- トリートメントスキャンモード：補綴製作を含む多様な臨床用途に活用可能なスキャンデータを提供

- 誰でもすぐに使いこなせる操作性：シンプルで直感的な設計により、誰でもすぐに使用可能

- 患者とのスムーズなコミュニケーション：スキャン結果をリアルタイムに表示し、透明性と信頼性を向上

- アップデート不要で常に最新：自動アップデートとクラウド同期により常に最新の機能を利用可能

- シームレスな連携：iPadとデスクトップ間でケースをスムーズに移行可能

- 協働を支援：アプリ内でのケース作成やパートナーとの共同作業に対応

これにより、歯科医師およびチームはこれまでにない自由度を手にし、患者に対してよりコンパクトで直感的、かつ快適な診療体験を提供することが可能になります。

当時に、Meditは、デジタル歯科をよりシームレスにするため、継続的なソフトウェアおよびファームウェアのアップデートを提供しています。これにより、スキャン速度や操作性、互換性の向上を実現しています。最新版のMedit Linkソフトウェアは、新型i900Mスキャナーとの完全統合に対応するとともに、金属スキャンにおける明瞭度を改善し、より高精度な結果と滑らかな操作体験を提供します。

※製品の提供状況、規制承認の有無、リリース時期は国によって異なる場合があります。詳細についてはお近くの正規販売代理店にお問い合わせください。

詳細は www.medit.com をご覧ください。

Meditについて

Meditは、独自の技術に基づく3D口腔内スキャナーおよびデジタル歯科ソリューションを提供するグローバル企業です。同社は革新的なハードウェアおよびソフトウェア・ソリューションを通じて、歯科医院と歯科技工所の協働ワークフローを支援しています。2000年に韓国ソウルで設立され、現在は南北アメリカおよびヨーロッパに拠点を構え、100か国以上に広がる販売ネットワークを通じて世界的な存在感を示しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com