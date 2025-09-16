贅沢の新たな章: パリのフォーシーズンズホテル ジョルジュ V、243室の改装済み客室とスイートを公開





パリ, 2025年9月15日 /PRNewswire/ -- パリのフォーシーズンズ ホテル ジョルジュ サンクは、全243室を全面改装する3年がかりの変革プロジェクトを完了しました。現在はプライベートレジデンスのコレクションとして再設計され、各空間は親密な雰囲気を醸し出し、ゲストにまるでパリに住んでいるかのような体験を提供することを意図しています。

新たに改装された客室は、パリのホテルの中で最大級のレイアウトを誇り、専用のワークスペース、厳選されたライブラリー、プライベートダイニングルームを備えています。あらゆるディテールは、クラシックなルイ16世様式の家具と現代アートを調和させたデザインで、細部にまでこだわって設計されています。目立たず直感的な最新技術の導入により、ゲストは完全に接続されつつも、自宅にいるかのような快適さを感じられます。

柔らかく調和の取れた色調を用い、室内は洗練されたラインと広がりのある視点で再構築されています。館内全体で自然光が取り入れられ、新設されたフレンチウィンドウからは、パリの息をのむような景色が望めます。一部のスイートではエッフェル塔のパノラマビューを楽しむことができ、日光が差し込むことで、穏やかな雰囲気が演出されています。

最上階に位置するペントハウススイート-ホテルの象徴的なスイート-は、自然光を取り入れるよう再設計され、パリの喧騒から離れた贅沢で穏やかな隠れ家としての本質を保っています。サロンからの眺めはまさに圧巻で、エッフェル塔が空間の中心となり、まるで生きた芸術作品のように、あらゆる時間帯でその姿を楽しむことができます。

新しいシグネチャースイートであるパリジャン エッフェルスイートは、まるで本物のファミリーアパートメントのように生まれ変わりました。マスタースイートと2つの連結ベッドルームを備え、柔軟性とプライバシーを兼ね備えており、家族連れに最適です。空間のレイアウトは再設計され、よりスムーズな動線と眺望の最大化が図られており、バルコニーからはエッフェル塔の壮大な景色を楽しむことができます。レセプションエリアには、自然光がたっぷりと差し込むようになりました。パリのロマンティシズムと時を超えたエレガンスが調和した空間です。

パリジャンスイートは、控えめでありながら同じく洗練された美学を提供します。光に満ち、穏やかなこのスイートは、豪華さよりもさりげない洗練さを重視し、静かなレジデンシャルサンクチュアリとして新たにその魅力を打ち出しています。

これらの改装により、ホテルの志は改めて明確になりました。建築、デザイン、アート、快適さが融合する、洗練されたレジデンシャルスペースのコレクションを創造することです。単なる改装にとどまらず、このプロジェクトはパリにおけるラグジュアリーホスピタリティの概念そのものを再定義し、ゲストに卓越した空間だけでなく、まるで都市そのものに住んでいるかのような体験を提供します。

The Eiffel Parisian Suite -A collection of private apartments with a residential feel



