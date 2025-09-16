スターチャージのV2G製品、IAAモービリティー2025で注目を集める

ドイツ・ミュンヘン、2025年9月16日 /PRNewswire/ -- EV充電インフラとスマートエネルギーソリューションの世界的リーダーであるStarCharge（スターチャージ）は、ミュンヘンで開催されたモービリティーおよび持続可能技術の国際イベント「IAA Mobility（IAAモービリティー）2025」で、自動車業界の著名OEMと共同出展を果たし、注目を集めました。



StarCharge V2G Products



スターチャージのV2G製品は本イベントで欧州からの来場者を大勢惹きつけました。今後、欧州市場における同社製品の展開が加速されることが期待されます。

同社は世界的なOEM戦略のパートナーとして、2017年よりV2Gの研究開発に深く関与し、特に双方向充電分野における技術的な障壁を打破すべく注力してきました。スターチャージのV2G製品は現在、欧州、北米、オーストラリア、アフリカ、アジアにまたがる20以上の主要市場でグリッド接続許可（grid connection certification）を取得しています。これらの市場には、ドイツ、英国、イタリア、スペイン、米国、メキシコ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカが含まれます。

スターチャージは現地規制への適合と技術適応における確かな専門性を活かして、地域毎の多様な要件に合わせた高水準で信頼性の高いV2Gソリューションを提供しています。

スターチャージは今後も環境に優しいエネルギー充電技術の革新を継続し、全世界におけるV2Gの大規模展開を推進して行きます。すべてのパートナーと連携し、環境に優しいエネルギーへの移行と持続可能なゼロカーボンの未来のより速い実現に貢献することを楽しみにしています。

スターチャージは、2025年10月29日～30日に開催される「All Energy Australia（オール・エナジー・オーストラリア）」のブースA101で最新のV2G製品を披露する予定です。

（日本語リリース：クライアント提供）

