［イベント］大阪 第３回企業主導型両親学級「赤ちゃんを育む”かぞくのごはん”」を開催
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（富山県富山市）が主催する「企業主導型両親学級」は、2025年3月からスタートし、11月までに全4回、各回計20組の親子を対象に大阪府内で開催しています。
本プロジェクトは、子育て世帯を応援したい企業からの協賛金により運営されており、参加費は無料。居住地域の市町村にかかわらず、どなたでもご参加いただける非営利の取り組みです。
※行政主催の両親学級は、住民票がある市町村でしか受講できない場合が一般的です。
妊娠・出産・育児にまつわる様々な課題について、産前産後のパパママが学び合える場を提供し、社会全体で子育てを支える風土を育てることを目指しています。
第3回 企業主導型両親学級は、2025年９月2３日（火・祝） 10:30～12:00 泉大津市 シーパスパークにて「赤ちゃんを育む”かぞくのごはん”」をテーマに開催。
講師は、基礎講座は当法人理事 越路綾子が、特別講座は管理栄養士 辻井侑里子先生が担当します。
会場となる泉大津市の「シーパスパーク」は、緑豊かな芝生広場や海を望む開放的な景観が魅力で、イベントや地域交流の場としても活用され、世代を超えて楽しめる場所として親しまれています。
南海本線泉大津駅から徒歩圏内という便利な立地にあり、泉大津市内外から訪れる方にとってもアクセスしやすい環境です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329631&id=bodyimage1】
開催概要
第3回 企業主導型両親学級
「赤ちゃんを育む”かぞくのごはん”」
［日時］9月23日（火祝） 10:30～12:00
［会場］シーパスパーク（大阪府泉大津市小松町１－５５）
［対象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後2カ月～1歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内容］
前半：「赤ちゃんを育む”かぞくのごはん”」
講師：管理栄養士・辻井侑里子
すこやかな妊娠・出産・産後をサポートする、家族みんなのための栄養講座。
心と身体を育む「食」の大切さや、簡単に作れる「かぞくのごはん」について、やさしく実践的にお伝えします。
食材を選び、作り、家族みんなで一緒に食べる。そんな日常のひとコマが、家族の健康と絆、そして赤ちゃんの未来を育みます。
食を通じたコミュニケーションや信頼関係の築き方、“食文化”として受け継いでいきたいことも一緒に考えます。
後半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 理事 越路 綾子
妊娠中や産後の心身の養生やケア方法、赤ちゃんとの触れ合いや遊び方そして抱っこの仕方を、体を動かしながら体験的に学べる講座です。
赤ちゃんもご機嫌で過ごせる工夫が満載。夫婦で子育てを楽しむヒントをお伝えします。
最後には参加者同士のコミュニケーションタイム。
講師やスタッフも一緒に、色々気になる事を話して交流いただける時間をご用意しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329631&id=bodyimage2】
開催の背景・目的
本プロジェクトは、2022年に行政や産院での両親学級がコロナ禍で相次いで中止されたことを受け、「産後うつ」「孤独な子育て」「児童虐待」などの社会課題を防ぐことを目的としてスタートしました。産婦人科医、助産師、栄養士、鍼灸師など、各分野の専門家の有志が協力し、富山県内で初開催されました。
これまでに全国で47回開催し、延べ530組・750名以上のパパママが参加。参加者アンケートでは、99%以上が「満足」と回答し
本プロジェクトは、子育て世帯を応援したい企業からの協賛金により運営されており、参加費は無料。居住地域の市町村にかかわらず、どなたでもご参加いただける非営利の取り組みです。
※行政主催の両親学級は、住民票がある市町村でしか受講できない場合が一般的です。
妊娠・出産・育児にまつわる様々な課題について、産前産後のパパママが学び合える場を提供し、社会全体で子育てを支える風土を育てることを目指しています。
第3回 企業主導型両親学級は、2025年９月2３日（火・祝） 10:30～12:00 泉大津市 シーパスパークにて「赤ちゃんを育む”かぞくのごはん”」をテーマに開催。
講師は、基礎講座は当法人理事 越路綾子が、特別講座は管理栄養士 辻井侑里子先生が担当します。
会場となる泉大津市の「シーパスパーク」は、緑豊かな芝生広場や海を望む開放的な景観が魅力で、イベントや地域交流の場としても活用され、世代を超えて楽しめる場所として親しまれています。
南海本線泉大津駅から徒歩圏内という便利な立地にあり、泉大津市内外から訪れる方にとってもアクセスしやすい環境です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329631&id=bodyimage1】
開催概要
第3回 企業主導型両親学級
「赤ちゃんを育む”かぞくのごはん”」
［日時］9月23日（火祝） 10:30～12:00
［会場］シーパスパーク（大阪府泉大津市小松町１－５５）
［対象］妊娠4ヶ月～10ヶ月／生後2カ月～1歳くらいまでのパパママ＆赤ちゃんとご家族
［参加費］無料
［内容］
前半：「赤ちゃんを育む”かぞくのごはん”」
講師：管理栄養士・辻井侑里子
すこやかな妊娠・出産・産後をサポートする、家族みんなのための栄養講座。
心と身体を育む「食」の大切さや、簡単に作れる「かぞくのごはん」について、やさしく実践的にお伝えします。
食材を選び、作り、家族みんなで一緒に食べる。そんな日常のひとコマが、家族の健康と絆、そして赤ちゃんの未来を育みます。
食を通じたコミュニケーションや信頼関係の築き方、“食文化”として受け継いでいきたいことも一緒に考えます。
後半：「妊娠中・産後の養生法、赤ちゃんの抱き方と遊び」
講師：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 理事 越路 綾子
妊娠中や産後の心身の養生やケア方法、赤ちゃんとの触れ合いや遊び方そして抱っこの仕方を、体を動かしながら体験的に学べる講座です。
赤ちゃんもご機嫌で過ごせる工夫が満載。夫婦で子育てを楽しむヒントをお伝えします。
最後には参加者同士のコミュニケーションタイム。
講師やスタッフも一緒に、色々気になる事を話して交流いただける時間をご用意しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329631&id=bodyimage2】
開催の背景・目的
本プロジェクトは、2022年に行政や産院での両親学級がコロナ禍で相次いで中止されたことを受け、「産後うつ」「孤独な子育て」「児童虐待」などの社会課題を防ぐことを目的としてスタートしました。産婦人科医、助産師、栄養士、鍼灸師など、各分野の専門家の有志が協力し、富山県内で初開催されました。
これまでに全国で47回開催し、延べ530組・750名以上のパパママが参加。参加者アンケートでは、99%以上が「満足」と回答し