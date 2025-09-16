Univers、2025 Gartner（R） Magic Quadrant（TM）グローバル産業向けIoTプラットフォーム分野においてリーダーに選出

シンガポール、2025年9月16日 /PRNewswire/ -- エネルギー領域におけるAIの世界的パイオニアであるUniversは、このたび、2025 Gartner® Magic Quadrant™ グローバル産業向けIoTプラットフォーム分野において、リーダーとして位置付けられたことを発表しました。



Univers Named a Leader in 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Global Industrial IoT Platforms



Gartnerは、UniversのEnOS™プラットフォームを「実行力」と「ビジョンの明確さ」の両面で高く評価しました。

Universはわずか7年でAIを基盤にしたグローバル・プラットフォームを構築し、現在では3億6500万台のデバイスを接続し、845GWの再生可能エネルギーを管理しています。―これは世界の総発電容量のおよそ5分の1に相当します。

「この早い段階でMagic Quadrantにリーダーとして認められたことは、Universにとって大変誇らしい瞬間です。この評価は、当社がスピード感あるイノベーションと、大規模な成果の創出を両立できていることを裏付けています。」とUniversのグローバル・エグゼクティブ・ディレクターのMichael Dingは述べました。「これは、エネルギーとインダストリアルIoTに対するAI主導のアプローチが、世界中のお客様に具体的なビジネス成果とサステナビリティをもたらすことを示しています。私たちは、この評価が当社のビジョンを一層確固たるものとし、産業の脱炭素化と大規模なイノベーションを後押しするという我々の取り込みをさらに強めるものだと確信しています。」

EnOS™は、単なるツールの寄せ集めではなく、一つに統合された基盤を提供します。これにより企業は、自動化にとどまらず、自律的に判断できる仕組みへと進化させることができます。AIの活用により、リスクを拡大前に検知し、世界規模の事業にてエネルギー・フローを最適化し、低炭素型システムへの移行を加速できます。」

Universの急速な成長は、パートナー企業との強力なエコシステムにも支えられています。具体的にはグローバル・インテグレーターがEnOS™を大規模プロジェクトに組み込み、技術パートナーはAIの応用範囲を産業やエネルギー分野へ広げています。

「今後もUniversはAI for Energyの限界を押し広げ、モニタリングや最適化の段階から完全な自律運用へと進化を遂げ、世界中の産業が強靭性・効率性・持続可能性を大規模に実現できるよう支援していきます。」とMichaelは付け加えました。

Gartner, Magic Quadrant™ グローバル産業向けIoTプラットフォーム分野. Scot Kim, Sudip Pattanayak,ほか。2025年9月8日

GARTNERは、米国およびその他国際的な地域におけるGartner, Inc.、またはその関連会社の登録商標およびサービス・マークです。Magic Quadrant は、同社.またはその関連会社の登録商標であり、本リリースでは許可を得て使用しています。All rights reserved.なお、Gartnerは自社のリサーチレポートに記載されたベンダー、製品、サービスを推奨するものではありません。また、ユーザーに対して評価が最も高いベンダーや特定のベンダーのみを選択するよう助言するものでもありません。Gartnerのリサーチレポートは、同社Research & Advisory部門の見解をまとめたものであり、事実の断定として扱うべきではありません。Gartnerは、このリサーチに関して商品性や特定用途への適合性を含む、明示または黙示のいかなる保証も行いません。

Universについて

Universは、エネルギー領域におけるAIのグローバル・リーダーです。

UniversのEnOS™プラットフォームは、幅広い産業に対して、AIとデータに基づく知見を活用し、複雑なエネルギー課題の解決を支援します。

現在、3億6500万台のデバイスが接続され、845GWの再生可能エネルギーを管理、さらに800社以上のお客様とグローバル・ネットワークを構築しています。Universはまた、エネルギー移行のあらゆる段階を支える、唯一の包括的で一貫したエネルギー管理ソリューションを提供しています。

詳細についてはunivers.comをご覧ください。

