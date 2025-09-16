嫌気性接着剤市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月11に「嫌気性接着剤市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。嫌気性接着剤に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
嫌気性接着剤市場の概要
嫌気性接着剤市場に関する当社の調査レポートによると、嫌気性接着剤市場規模は 2035 年に約 987.9 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 嫌気性接着剤市場規模は約 612.6 百万米ドルとなっています。嫌気性接着剤に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 5.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、嫌気性接着剤市場シェアの拡大は、航空宇宙・防衛用途における強力な接着剤の需要増加によるものです。国際航空運送協会（IATA）は、世界の旅客航空交通量が2024年に10%増加すると予測しており、これはますます多くの人々が商業航空を利用するようになることを意味します。そのため、嫌気性接着剤は極端な高温・高圧環境にも耐え、信頼性の高い接着剤であるため、需要が急増しています。さらに、防衛分野は世界中で高強度かつ精密な接着剤への投資を行っており、これが市場の需要をさらに押し上げています。
嫌気性接着剤に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/anaerobic-adhesives-market/113413
嫌気性接着剤に関する市場調査では、より環境に優しく持続可能な接着剤への移行により、市場シェアが拡大することが明らかになりました。環境悪化への懸念がますます高まっていることから、接着剤市場においても適切な代替品が求められており、環境保護規制やイニシアチブに準拠するだけでなく、現代の消費者の嗜好にも応えるバイオベースの嫌気性接着剤の利用が市場を牽引しています。こうした需要に応えるため、ThreeBondやHenkel Japanなどの日本企業は、ライフサイクル全体の排出量を削減できる可能性のある環境に優しい嫌気性接着剤の配合に積極的に取り組んでいます。
しかし、世界的なコストコンプライアンス登録・届出制度の複雑さが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
嫌気性接着剤市場セグメンテーションの傾向分析
嫌気性接着剤市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、嫌気性接着剤の市場調査は、製品タイプ別、基板材料別、最終用途産業別と地域別に分割されています。
嫌気性接着剤市場のサンプルコピーの請求:
製品タイプ別に基づいて、嫌気性接着剤市場は、ねじロック剤、ねじシーラント、保持剤、ガスケット剤に分割されています。このうち、ねじロック剤の子セグメントは市場シェアの44.8%を占め、嫌気性接着剤市場を牽引しています。ねじロック剤の需要は、過酷な振動や技術的な張力にさらされても不安定にならない強固な接着力により、様々な業界で多方面に応用されていることに起因しており、自動車・機械セクター、特に航空機や電気自動車での採用が増加しています。
