ラストチャンス！今こそ一狩りいこうぜ！ 「モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ」 9月15日（月・祝）より、最後の50日がカウントダウン！
兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」にて開催されている期間限定アトラクション『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』は、2025年9月15日（月・祝）を迎え、営業終了まで残り50日となりました。
今回は、フィナーレに向けたラストスパートとして、モンスターたちを大特集。大型モンスター討伐では、「リオレウス」・「ジンオウガ」・「タマミツネ」・「ネルギガンテ」といったモンスターが登場し、「モンスターハンター」シリーズでお馴染みの武器種アクションも完全再現。斬撃か打撃か、近距離か遠距離か？身体全体を使って体験できるフィールドハンティングアクションは、今しか楽しめません！ クエストを繰り返すことでハンターランクを上げ、仲間とともに大型モンスターとの熱い対峙を楽しむことができます。全国のハンター諸君、絶対に見逃せない50日間が今始まる！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329594&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329594&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329594&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329594&id=bodyimage4】
■『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』概要
開催期間：
実施中～ 2025年11月3日（月・祝）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
内容：
ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」の世界観を楽しめる訓練クエスト「フィールド探索」と「大型モンスター討伐」が登場。その他、ゲームの世界をイメージした限定コラボグッズやコラボフードも登場！
営業時間：
10:00～19:00
※営業時間は季節に応じて変わる場合がございます。
※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください
料金：
1狩り（1回）券 大人（中学生以上）2,900円～3,900円 小人（5歳～11歳）1,800円～2,100円
2狩り（2回）券 大人（中学生以上）4,300円～5,400円 小人（5歳～11歳）2,800円～3,200円
3狩り（3回）券 大人（中学生以上）5,200円～6,400円 小人（5歳～11歳）3,500円～4,000円
4狩り（4回）券 大人（中学生以上）5,700円～7,000円 小人（5歳～11歳）3,800円～4,400円
5狩り（5回）券 大人（中学生以上）6,200円～7,600円 小人（5歳～11歳）4,100円～4,800円
※全て税込価格
※11歳以下（小学生以下）の入場には、1名以上の保護者（大人）の付き添いが
必要です。付き添いの方もチケットをお買い求めの上、入場ください
※時期により料金は変動します。詳細はチケット購入ページをご確認ください
※その他詳細は公式HPをご確認ください
※チケットは購入日のみ有効
購入方法：
下記よりお申込み
https://www.asoview.com/channel/tickets/rZfDX7w5Mv/
特典：
各モンスターの上位ランク及び、滅尽龍「ネルギガンテ」の討伐に成功したハンターには、討伐の証として、 モンスターのアイコンがデザインされたリストバンドをプレゼント
備考：
・記載は現時点のもので、変更の可能性あり
・最新情報は下記HPにて順次公開
・1組あたり最大3名まで参加可能
URL： https://nijigennomori.com/monsterhunter/?utm_campaign=pr
お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061
（C）CAPCOM
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
今回は、フィナーレに向けたラストスパートとして、モンスターたちを大特集。大型モンスター討伐では、「リオレウス」・「ジンオウガ」・「タマミツネ」・「ネルギガンテ」といったモンスターが登場し、「モンスターハンター」シリーズでお馴染みの武器種アクションも完全再現。斬撃か打撃か、近距離か遠距離か？身体全体を使って体験できるフィールドハンティングアクションは、今しか楽しめません！ クエストを繰り返すことでハンターランクを上げ、仲間とともに大型モンスターとの熱い対峙を楽しむことができます。全国のハンター諸君、絶対に見逃せない50日間が今始まる！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329594&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329594&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329594&id=bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329594&id=bodyimage4】
■『モンスターハンター・ザ・フィールド inニジゲンノモリ』概要
開催期間：
実施中～ 2025年11月3日（月・祝）
場所：
兵庫県淡路市楠本 2425-2（兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」内）
内容：
ハンティングアクションゲーム「モンスターハンター」の世界観を楽しめる訓練クエスト「フィールド探索」と「大型モンスター討伐」が登場。その他、ゲームの世界をイメージした限定コラボグッズやコラボフードも登場！
営業時間：
10:00～19:00
※営業時間は季節に応じて変わる場合がございます。
※詳細はニジゲンノモリ公式HPよりご確認ください
料金：
1狩り（1回）券 大人（中学生以上）2,900円～3,900円 小人（5歳～11歳）1,800円～2,100円
2狩り（2回）券 大人（中学生以上）4,300円～5,400円 小人（5歳～11歳）2,800円～3,200円
3狩り（3回）券 大人（中学生以上）5,200円～6,400円 小人（5歳～11歳）3,500円～4,000円
4狩り（4回）券 大人（中学生以上）5,700円～7,000円 小人（5歳～11歳）3,800円～4,400円
5狩り（5回）券 大人（中学生以上）6,200円～7,600円 小人（5歳～11歳）4,100円～4,800円
※全て税込価格
※11歳以下（小学生以下）の入場には、1名以上の保護者（大人）の付き添いが
必要です。付き添いの方もチケットをお買い求めの上、入場ください
※時期により料金は変動します。詳細はチケット購入ページをご確認ください
※その他詳細は公式HPをご確認ください
※チケットは購入日のみ有効
購入方法：
下記よりお申込み
https://www.asoview.com/channel/tickets/rZfDX7w5Mv/
特典：
各モンスターの上位ランク及び、滅尽龍「ネルギガンテ」の討伐に成功したハンターには、討伐の証として、 モンスターのアイコンがデザインされたリストバンドをプレゼント
備考：
・記載は現時点のもので、変更の可能性あり
・最新情報は下記HPにて順次公開
・1組あたり最大3名まで参加可能
URL： https://nijigennomori.com/monsterhunter/?utm_campaign=pr
お問合せ： 株式会社ニジゲンノモリ 「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061
（C）CAPCOM
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
プレスリリース詳細へ