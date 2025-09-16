【21LIVE】9月21日（日）『21LIVE Special Day』1日限定開催！TOP3ライバーには専属デザイナーとつくる「オリジナルギフト制作権」を付与！

株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、9月21日（日）限定で『21LIVE Special Day』を開催します。

エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！

＼世界にひとつ、あなただけのギフトを制作しよう！／
9月21日（日）に月に一度の特別イベント『21LIVE Special Day』を開催します。

ライバーランキングでTOP3に入賞すると、「オリジナルギフト制作権」をプレゼント！

専属デザイナーと共にアイデアを形にし、完成品は全ユーザーに公開されます。自分らしさを込めたギフトが、多くのファンとの新しいつながりを生み出すきっかけになるかもしれません。

さらに、リスナーランキング1位の方には「リアル21カード5パック＆21カードフォルダー」の特別セットを進呈！

ライバーとリスナーが共に喜びを分かち合える特別な1日をどうぞお楽しみください。

▼プライズ詳細
＞＞ライバーランキング＜＜
■オリジナルギフト制作
ランキング1位：オリジナルギフト ×3個
ランキング2位：オリジナルギフト ×2個
ランキング3位：オリジナルギフト ×1個
※コイン設定やデザインの詳細は、入賞後に個別にご案内します。

＞＞リスナーランキング＜＜
ランキング1位：リアル21カード5パック＆21カードフォルダーセット

　　　9月21日（日）
※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪

▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr

▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1

【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL　　　　： https://21.live/?b=pre1
アプリ　　　： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ　　： info@21.live （24時間受付）
Instagram　： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook 　： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X　 　　　　： https://x.com/21live_info
YouTube　　： https://www.youtube.com/@21live61

【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U　R　L ：https://m-tt.jp/

【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U　R　L ：https://fenterprise.jp/

配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ