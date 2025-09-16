【21LIVE】9月22日（月）『駅広告に載ろう！～近鉄難波駅編～』スタート！大阪の中心地でポスターデビューのチャンス！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、9月22日（月）より『駅広告に載ろう！～近鉄難波駅編～』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329399&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼近鉄難波駅に自分の姿を掲出しよう！／
5万GOLD達成＆ランキング入賞で駅広告出演権をゲット！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9月22日（月）より『駅広告に載ろう！～近鉄難波駅編～』を開催します。
総合ランキングでボーダーを突破し、21位以内に入賞したライバーには「近鉄難波駅」に掲出されるポスターモデル掲載権を進呈。
さらに達成条件に応じて、プロフィールを飾る「モデルver.背景」や、限定称号バッジ「駅広告に載ろう～近鉄難波駅編～」も獲得できます。
ショッピングや観光、ビジネスで多くの人が行き交う大阪・近鉄難波駅。人通りの多い駅構内に自分の姿をアピールできる絶好のチャンスです。
駅ポスター出演を目指して、ランキングに挑戦しましょう！
▼前回ポスターサンプル
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329399&id=bodyimage2】
＞＞総合ランキング
☆駅ポスターモデル掲載権
◇30万GOLD以上達成+1位：センター掲載
◇30万GOLD以上達成+2～5位：Pickup掲載
◇5万GOLD以上達成+21位以上：ポスター掲載
☆バッジ
◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ
＞＞Roud1ランキング
☆プロフィール背景
◇30万GOLD以上達成+1～3位：【豪華版】モデルver.（王冠付き）
└有効期間：9月27日（土）～10月24日（金）
◇30万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：9月27日（土）～10月24日（金）
◇20万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：9月27日（土）～10月3日（金）
◇10万GOLD以上達成：【通常版】モデルver.
└有効期間：9月27日（土）～10月3日（金）
＼＼リスナーランキング同時開催／／
リスナーランキング1位入賞者に、縮小版ポスター「B3サイズのポスター」をプレゼント！
さらに、1～5位に入賞でライバーとお揃いの限定バッジを贈呈します。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
9月22日（月）～9月30日（火）
━━━━━━━━━━━━━━━
※Round1・総合ランキングへの参加は、参加はエントリー制です。
※リスナーランキングは、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329399&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329399&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼近鉄難波駅に自分の姿を掲出しよう！／
5万GOLD達成＆ランキング入賞で駅広告出演権をゲット！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9月22日（月）より『駅広告に載ろう！～近鉄難波駅編～』を開催します。
総合ランキングでボーダーを突破し、21位以内に入賞したライバーには「近鉄難波駅」に掲出されるポスターモデル掲載権を進呈。
さらに達成条件に応じて、プロフィールを飾る「モデルver.背景」や、限定称号バッジ「駅広告に載ろう～近鉄難波駅編～」も獲得できます。
ショッピングや観光、ビジネスで多くの人が行き交う大阪・近鉄難波駅。人通りの多い駅構内に自分の姿をアピールできる絶好のチャンスです。
駅ポスター出演を目指して、ランキングに挑戦しましょう！
▼前回ポスターサンプル
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329399&id=bodyimage2】
＞＞総合ランキング
☆駅ポスターモデル掲載権
◇30万GOLD以上達成+1位：センター掲載
◇30万GOLD以上達成+2～5位：Pickup掲載
◇5万GOLD以上達成+21位以上：ポスター掲載
☆バッジ
◇30万GOLD以上達成：ゴールドバッジ
◇10万GOLD以上達成：シルバーバッジ
◇5万GOLD以上達成：ブロンズバッジ
＞＞Roud1ランキング
☆プロフィール背景
◇30万GOLD以上達成+1～3位：【豪華版】モデルver.（王冠付き）
└有効期間：9月27日（土）～10月24日（金）
◇30万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：9月27日（土）～10月24日（金）
◇20万GOLD以上達成：【豪華版】モデルver.
└有効期間：9月27日（土）～10月3日（金）
◇10万GOLD以上達成：【通常版】モデルver.
└有効期間：9月27日（土）～10月3日（金）
＼＼リスナーランキング同時開催／／
リスナーランキング1位入賞者に、縮小版ポスター「B3サイズのポスター」をプレゼント！
さらに、1～5位に入賞でライバーとお揃いの限定バッジを贈呈します。
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
9月22日（月）～9月30日（火）
━━━━━━━━━━━━━━━
※Round1・総合ランキングへの参加は、参加はエントリー制です。
※リスナーランキングは、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329399&id=bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
プレスリリース詳細へ