TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 化粧品用シリコーン代替素材の市場分析調査』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 化粧品用シリコーン代替素材の市場分析調査』について、弊社リサーチャーの天野洋介のインタビュー記事を2025年9月1日に公開したことをお知らせいたします。
◆なぜ、今回、化粧品用シリコーン代替素材の調査を実施しようとしたのですか？
天野：近年、環境配慮型やナチュラル志向の高まりにより、天然由来の化粧品素材が存在感を高めております。また、欧州におけるシリコーンを規制する動きを見せていることから「脱シリコーン」の流れが加速しております。そのため、・・・
◆なるほど。では、今回の調査について、どのような仮説をお持ちですか？
天野：化粧品原料市場では、サステナブルの観点から環境負荷の低減に資する研究開発が、今や大前提となっており、その流れを受けて、化粧品用シリコーン代替素材の市場は今後大きく伸長しているという仮説を立てました。また、EUにおける・・・
◆わかりました。今回の調査で、何か新たな発見はありましたか？
天野：今回の調査を通じて、化粧品用シリコーン代替素材の市場は、私が当初仮説として想定していたよりも、まだ限定的な拡大にとどまっていることが明らかになりました。特に、シリコーンが持つ独特の感触や撥水性、光沢といった高機能性は、現時点では・・・
◆そうなんですね。「共存関係」にあることですが、今後の予測をお聞かせください。
天野：「化粧品用シリコーン代替素材市場」は、現時点では大幅な拡大は見込まれないものの、植物由来の製品を中心に着実に成長していくと予測しています。一方で、「化粧品用シリコーン市場」においても、その独自の機能性から今後も一定の需要が維持される見通しです。そのため、・・・
◆ありがとうございます。最後に資料の活用ポイントを是非聞かせてください。
天野：本レポートでは、化粧品用シリコーン代替素材の市場規模や参入企業の動向、製品の特徴、そして将来の市場展望に至るまで、幅広く調査しております。そのため、本資料は以下のような場面で特にご活用いただけると考えております。たとえば、製品開発や原料選定の検討材料として、あるいは・・・
2025年 化粧品用シリコーン代替素材の市場分析調査
ークリーンビューティ時代における脱シリコーンの実態と将来展望ー
発刊日：2025年6月27日
頒価：108,900円（税抜：99,000円）
