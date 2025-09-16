TVアニメ『2.5次元の誘惑』 新規録り下ろし音声ガイダンス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「ANIMA AOW01 NIGORIRI」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン『ANIMA AOW01』との、TVアニメ『2.5次元の誘惑』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329194&id=bodyimage1】
本機種「ANIMA AOW01」は、サブカルチャーとHi-Fiイヤホンのミックスで独自の世界観を展開するANIMAとオンキヨーのダブルネームにより実現したAOW01を本コラボレーション仕様にしたオリジナルモデルとなっております。Bluetooth5.1、防水規格IPX7、AAC／aptXコーデック対応、MEMS型マイク搭載、外音取り込み機能搭載といった基本SPECに加え、ワイヤレス（無線）充電にも対応し、専用アプリ「ANIMA Studio」※2にも連動したオリジナルモデルとなっております。
本コラボレーションモデルは「天乃リリサ」「橘 美花莉」モデルの2タイプ。充電ケース天面に作品タイトル、両ハウジングに各キャラクターをイメージしたアイコンを配置。電源オンやオフ、ペアリング時やタップ音等、各計16ワードの新規録り下ろしボイスを搭載。パッケージは描き下ろしイラストデザインとなっております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE／音アニ1号店」にて9月17日（水）11:00より（受注受付開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認が可能で、店頭設置の専用QRコードにて受注受付致します。尚、描き下ろしイラストデザインの「A4クリアファイル」「アクリルスタンド」及び、「ワイヤレス充電器」を販売致します。通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」ともに、9月17日（水）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ『2.5次元の誘惑』
TV アニメ『2.5 次元の誘惑（リリサ）』は、2 次元のキャラクター・リリエルを愛する平凡な男子高校生・奥村正宗が、リリエルを愛し「リリエルになりたい」という新入生・天乃リリサと出会うことから始まります。 彼女の頼みでコスプレの撮影に協力することになった奥村。リリサと活動をともにするにつれ感じたコスプレイヤーたちの情熱やそれぞれが抱える想い、様々な苦難を乗り越え成長していく姿を描く、リアル（3次元）とフィクション（2次元）が交差する熱血青春コスプレ作品です。
ABEMA、U-NEXT、アニメ放題、Amazon Prime Video他、各配信サイトで好評配信中。
■TVアニメ『2.5次元の誘惑』公式サイト：https://ririsa-official.com/
■公式X（@ririsa_official）：https://x.com/ririsa_official
※2 「ANIMA Studio」
ANIMA製品の機能を拡張する専用アプリ。ANIMA製品本体のシステムボイスを変更する機能や、製品本体の音質を
変更する機能などを備え、ユーザー自らが好みにカスタマイズが可能です。
※iOS / Android両対応。OSバージョンiOS 14.1以上、Android ９.0以上。
■App Store https://apps.apple.com/jp/app/anima-studio/id1567839543
■Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.anima.app&hl=ja
【ワイヤレスイヤホン】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329194&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329194&id=bodyimage3】
【ワイヤレスイヤホン受注販売詳細】
■通販サイト 「ONKYO DIRECT」
https://onkyodirect.jp/shop/pages/NIGORIRI_EARPHONE.aspx
■秋葉原店舗 「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」
