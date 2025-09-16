こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
八丁堀エリアはドンキ2店舗体制でインバウンドと生活2つの需要に対応
ドン・キホーテ八丁堀西店
10月7日（火）午前9時オープン
株式会社ドン・キホーテ（本社：東京都、代表取締役社長：吉田直樹）は、2025年10月7日（火）、「ドン・キホーテ八丁堀西店」（広島県広島市）をオープンします。広島県内への出店は、2021年に開店した「MEGAドン・キホーテ松永店」以来、4年振りの出店です。
当該店舗が位置する八丁堀エリアは、交通機関の発達や世界遺産から徒歩圏内であることから、国内外問わず多くの往来がある“中四国最大級の繁華街”といわれています。
このたびオープンする八丁堀西店は、インバウンドの需要はもちろん、単身者やビジネスパーソンも多いエリアの特性に合わせ、地域の生活需要にも対応する“インバウンド”“地域密着”のハイブリッド店舗です。八丁堀西店から徒歩5分で営業中の広島八丁堀店と2店舗体制で八丁堀エリアのインバウンド需要、生活需要を支えます。
■5階部分はまるごとインバウンド対応フロア
八丁堀西店では5階フロア全体をインバウンド需要に対応する内容に構成。人気のお菓子・医薬品・キャリーケースなどを集約。ほか、訪日観光客から人気の高いスキンケア商品は、商品ごとに複数個でパック化し、まとめ買い需要に応えます。また、免税専用レジを広島八丁堀店より3台増設し、会計の待ち時間を短縮します。
■1～4階はビジネスパーソンの“即食”や“癒し需要”に対応
八丁堀西店は広島八丁堀店の約6倍規模のデリカ・惣菜コーナーを新設。すぐに食べられる惣菜、パン、サラダ、サンドウィッチ、麺類などを豊富に揃え、忙しい日々の“即食需要”に応えます。また、ワイシャツ、バッグ、シューズに加え、レディースインナーの品揃えを約1.3倍に拡大。ビジネスアイテムを拡大することにより、オフィス街のニーズにも対応します。
また、マッサージ家電やリカバリーウェアなど“癒し需要”に特化した商品で、働く世代をサポートするほか、広島のご当地グッズや方言Tシャツ、さらに県内最大級となる100種類以上のブラインドボックスを展開し、国内外のお客さまに「驚きと楽しさ」を提供します。
■両店舗による八丁堀エリアへの相乗効果
既存の広島八丁堀店は、翌朝5時まで営業しているため、新店舗のオープン後も八丁堀エリアの夜間の需要に対応します。若年層が多い立地を活かし、県内最大級のカラコンコーナーをさらに拡充するほか、ハイブランド商品や香水など、トレンド性の高い商品を強化します。
新旧2つの店舗がそれぞれの強みを活かすことで、八丁堀エリアを訪れる全ての方に、より便利で楽しいショッピング体験を提供します。
■店舗概要
名 称：ドン・キホーテ八丁堀西店
営業時間：9:00～23：45
所在地：広島県広島市中区八丁堀16番10号
交通：広島電鉄 八丁堀駅から徒歩3分
開店日：2025年10月7日（火）午前9時
売場面積：3.110.7㎡
建物構成：鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根地下2階付9階建て
（営業部分は1～5階）
商品構成：食品、酒、日用消耗品、家庭雑貨品、化粧品、
スポーツ用品、理美容家電製品、衣料品、
スマホパーツ、他
駐車台数：1台／隔地有料駐車場：180台収容
駐輪台数：298台
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP〈https://www.donki.com〉の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ドン・キホーテ公式サイト
https://www.donki.com/
