ヨークベニマル全店でセブンカード・プラスをご利用いただくとnanaco ポイント還元率が2 倍に！
～日常のお買い物をもっと便利に、もっとお得に～
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）のグループ会社である株式会社セブン・カードサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹内 洋）は、株式会社ヨークベニマル（本社：福島県郡山市、代表取締役社長：大髙 耕一路）と連携し、2025年10月16日(木)より、セブン・カードサービスが発行するクレジットカード「セブンカード・プラス」をヨークベニマルでご利用の際、nanacoポイント還元率を通常の2倍に変更いたします。
セブンカード・プラスは、セブン-イレブンやイトーヨーカドー等での日常的なお買い物でnanacoポイントが貯まる、年会費無料のクレジットカードです。
ヨークベニマルは、地域密着型の店舗運営と高品質な商品提供を通じて、地域の暮らしを支えるスーパーマーケットとして、持続可能な社会の実現に貢献しています。
このたび、ヨークベニマルでセブンカード・プラスをご利用いただくことで、nanacoポイントが通常200円(税込)ごとに1ポイント付与のところ、200円(税込)ごとに2ポイント付与へと還元率がアップいたします。本施策に先立ち、2025年9月16日（火）より、ヨークベニマルの店頭告知物よりWEBにて、セブンカード・プラスにご入会いただくことができるようになります。ご利用で貯まるnanacoポイントは、電子マネーへの交換や、ネットショッピングでのお買い物等にご利用いただけます。
この機会に、セブンカード・プラスに、ご入会・ご利用いただき、ヨークベニマルでのより便利でお得なお買い物をご体感ください。
※対象店舗以外のお買い物では、200円（税込）ごとに1nanacoポイントが貯まります。
※nanacoポイントは、現在お客さまがお使いのnanacoに貯めることができます。
※一部テナントでのご利用分は対象外となります。
※本件の詳細は、セブンカード・プラスのホームページをご確認ください。
本件に関するお問合わせ先
取材・お問合せフォーム用URL：https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
関連リンク
セブン・カードプラスホームページ
https://www.7card.co.jp/lp/plus/ybalt2.html
以上
