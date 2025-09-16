こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
リコー、米Plug and Playとグローバル・イノベーション・プラットフォームでのパートナーシップ契約を締結
～ スタートアップとの連携と最先端技術の発掘を加速 ～
株式会社リコー(東京都大田区、社長執行役員：大山 晃、以下「リコー」)は、世界最大級のオープンイノベーションプラットフォームであるPlug and Play（米国カリフォルニア州サニーベール、CEO: SaeedAmidi）と、パートナーシップ契約を締結したことをお知らせします。リコーは本パートナーシップを通じて、最先端技術を有するスタートアップとの連携を強化し、ワークプレイス領域を中心に新たなソリューションの創出を推進してまいります。
本パートナーシップにより、リコーは Plug and Play が有するスタートアップおよびイノベーションプログラムのグローバルネットワークを活用できるようになり、最新技術の発掘やスタートアップとの連携をより効果的に推進できるようになります。開発初期段階からスタートアップと協力することで、省コストかつ将来性の高い技術検証が可能となります。さらに、Plug and Playのグローバルイノベーションエコシステムにおけるリコーの認知度向上を通じて、市場での迅速な検証やスピード感のあるソリューション開発を実現し、世界中のお客様により大きな価値を提供してまいります。
リコーは Plug and Play のプラットフォームを通じて、業界横断的な技術・イノベーションを活用することが可能になります。エンタープライズAIやディープテック、ヘルスケアを含む25を超える業界にまたがり、従来の枠組みを越えて新たなソリューションの着想や、“はたらく”の変革につながる知見を得ることができます。さらに、本パートナーシップにより、Plug and Playのグローバルイノベーションエコシステム内において、スタートアップとリコー双方のビジネス開発の機会が拡大します。
リコーは、2025年4月、最先端デジタル技術の発掘やスタートアップとの協業・技術導入を目的として、多くのスタートアップ企業が拠点を構えるシリコンバレーに、デジタル戦略部が運営する組織「Research and Development Americas（以下、R&D Americas）」を設立しました。R&D Americasは、市場のニーズを起点とする開発（マーケットイン）と、外部との協力によるオープンイノベーションを重視しています。市場との対話を通じてアイデアを検証し、社内の部門横断的な協力を得ながら、リコーの研究重点領域を常にアップデートしています。さらに、高度な研究手法や生成AIをはじめとするデジタルツールを活用することで、情報の収集・分析・活用力を効率的に高め、将来のコア技術やターゲット市場を見極める力を強化しています。
サイード・アミディ氏（Plug and Play 創業者兼CEO）のコメント：
「リコーを当社のグローバル・イノベーション・プラットフォームに迎えることを、大変嬉しく思います。リコーは革新的なリーダーとして、複数の業界にわたってイノベーションを推進し、スタートアップを支援することに尽力しています。今回の協業を通じて、リコーのデジタルサービス戦略やワークプレイス向けソリューションをさらに強化する革新的なソリューションを共に探求し、世界中の企業に新たな価値を提供していきます。」
