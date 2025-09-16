EverBridge GroupとCosmotec、画期的な提携を締結

上海、2025年9月15日 /PRNewswire/ -- EverBridge Groupは、日本市場向けとしてCosmotec Inc.（M3, Inc.の完全子会社、TSE：2413）との独占的な商業化パートナーシップを発表しました。



Jay Wang (Left) and Suguru Ominato (Right)



この戦略的提携は、EverBridge Groupが独自研究開発、厳格な規制遵守、価値主導型エコシステムの連携において主導的立場にあることを示すとともに、同社のグローバル展開戦略における重要なマイルストーンとなり、国際的影響力をさらに拡大するものです。

同時に、本提携は国際的な医療機器の市場参入を加速し、臨床エンドユーザとのターゲットを絞ったエンゲージメントを可能にする、Cosmotecの業界最高水準のデジタル商業化プラットフォームの強みを裏付けるものです。

「EverBridge Groupの製品群は卓越した臨床効率性とユーザ・フレンドリーな設計を誇り、日本の医師が求める先進的治療ソリューションへの追求と完全に合致しています」と、CosmotecのCEOであるSuguru Ominato氏は述べています。「M3の学術プラットフォームと私たちのローカライズされた商業化ノウハウを統合することで、日本市場全体におけるこれらの医療機器の導入を加速させます。」

「Cosmotecのデジタル商業化モデルは効率とアクセシビリティの両方を提供し、公平な医療イノベーションという私たちのビジョンに完全に合致しています」と、EverBridge GroupのCEOであるJay Wang氏は述べています。「日本の厳格な技術・規制環境をうまく乗り越えることで、このパートナーシップは患者に革新的なソリューションを提供するだけでなく、私たちのグローバルな研究開発シナジーを強化します。イノベーションとエコシステムの連携による先進医療への障壁低減は、私たちのグローバル化戦略の中核であり続けます。」

EverBridge Groupについて

EverBridge Groupはアジアを代表する医療技術グループであり、最先端で高品質かつ手頃な価格の医療技術をグローバルな顧客に提供することに尽力しています。急速に拡大する製品ポートフォリオは、末梢血管、神経科学、腫瘍学の3つの主要治療領域をカバーしています。6つの専門R&Dセンターとリーン生産センターを基盤に、バルーン、カテーテル、ステント、表面処理技術、アクティブ医療機器などの領域におけるトップクラスのOEM/ODMサービスを提供しています。

私たちは世界中の優れた企業と幅広く連携し、アジアと世界の医療技術革新をつなぐ架け橋を築いています。私たちの目標は、先進的でアクセス可能なソリューションを通じて、世界中の医療従事者と患者により良い治療選択肢を提供することです。

詳細については、公式サイトをご覧ください：www.everbridgemed.com

問い合わせ先：Ann Chen、communications@everbridgemed.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com