東京、2025年9月15日 /PRNewswire/ -- 人気ソーシャルエンタメアプリWePlayは、4周年を記念して国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』とコラボレーションし、『ウィルのお誕生日サプライズ』を開催することをお知らせします。



「WePlay」 X「ちびまる子ちゃん」とコラボ開催！サービス開始4周年を祝う！



概要

ちびまる子ちゃんがWePlayに初登場！

まる子がゲストとしてボイスルームに登場し、ユーザーと触れ合います。笑顔いっぱいの挨拶や日常のエピソードで、コミュニティを温かく盛り上げます。

4周年限定特典

- まる子限定バーチャルギフト

- まる子限定アバター

- ウィルのバースデーサプライズパーティー

実施期間

9月16日(火)～9月25日(木)

■愛され続ける国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。

1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2021年に原作35周年を迎えました。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、

海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。

■4年間の感謝とこれから

サービスを開始して4年、WePlayは楽しく温かみのある多様なソーシャル体験の提供に取り組んできました。今回の周年記念を通じて、ユーザーにさらなる驚きと素敵な思い出を届け、コミュニティとともにの新たなステージへ歩みを進めていきます。

■WePlayについて

WePlayは、シンガポール拠点のWeJoyが展開するグローバルソーシャルエンタメプラットフォームです。ゲーム、エンタメ、ソーシャル機能を統合し、「世界の若者に楽しさと友達を届ける」をミッションに、「ゲームを通じて人々をつなぎ、グローバルなオンラインソーシャルエンタメの潮流をリードする」というビジョンのもと、革新的なゲーム×ソーシャル体験の共創に取り組んでいます。

問い合わせ先：qipeinan@wejoysg.com

ウェブサイト：https://weplayapp.com/

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com