FutureCeuticalsがNeuroRushの所有者に対し、模倣成分の特許侵害で訴訟を起こす





イリノイ州モーメンス, 2025年9月15日 /PRNewswire/ -- VDF FutureCeuticals, Inc.はAura Scientificを相手に訴訟を起こしました。同社の脳機能向上成分NeuroRush（コーヒーの実の抽出物）が、コーヒーの実に関する技術をカバーするFutureCeuticalsの複数の特許を侵害していると主張しています。侵害には、認知能力の指標を向上させるためのコーヒーの実の組成物の使用に関する特許も含まれています。この訴訟は、金銭的損害賠償、故意の侵害の認定、そして侵害成分の販売の完全な停止を求めています。

FutureCeuticalsはコーヒー果実全体の市場セグメントを創設し、長年にわたりコーヒー果実全体の抽出物をカバーする特許を所有しています。同社のコーヒー・フルーツ技術の中には、FutureCeuticalsが委託して公開した複数の人間臨床試験の後に発見された、脳のパフォーマンスに良いコーヒー・フルーツの成分に関する特許が含まれています。

「Aura Scientificの成分NeuroRushは何も新しいものではなく、FutureCeuticalsがコーヒー・フルーツ分野で確立し、一般に流布している卓越した科学的知見や特許取得済みの発見に単に『便乗』しているだけです。その結果として、明らかな知的財産権侵害が生じています。実際、これは私たちがこれまでに見た中で最も公然とした意図的な侵害の1つであり、当社だけでなく、当社の純正成分であるCognatiQ®とNeuroFactor®を含む製品を販売している多くのライセンシーにも損害を与えています」とFutureCeuticalsの副社長兼法務顧問であるJ. Randal Wexler氏は述べています。

FutureCeuticalsの訴訟は、Aura Scientificによるこの侵害を根源から阻止することを目指していますが、FutureCeuticalsは侵害成分を市場から完全に排除するために必要なあらゆる措置を講じるために全力で取り組んでいます。Wexler氏は続けて、「現時点では、法の許す限り、法廷で当社の知的財産権と顧客の利益を積極的に保護し、擁護する以外に選択肢はありません」と述べました。

FutureCeuticalsは、大手から中小までいくつかの栄養補助食品消費者ブランドが最近、Aura ScientificのNeuroRushを配合したブランドを立ち上げたと指摘しました。Wexler氏は最後に次のように述べました。「FutureCeuticalsの明確なIP権利を考慮して、製品メーカーがNeuroRushの素材を製品に含める決定を慎重に評価することをお勧めします。当社は、自社と顧客に代わって知的財産を保護する義務を非常に重く受け止めています。」

VDF FutureCeuticals, Inc.について

VDF FutureCeuticals, Inc.は、機能性食品、飲料、栄養補助食品市場向けに、果物、野菜、穀物をベースとしたパウダーおよびエキスの研究・開発・製造を行うリーディング・カンパニーです。同社は、革新的で栄養価の高い植物由来の成分の発見と研究を通じて、植物の相乗効果を引き出しています。CognatiQ®とNeuroFactor®はFutureCeuticalsからのみ購入できます。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2645826/FutureCeuticals_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com