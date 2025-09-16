SuperX、HVDCのリーダー中恒電気と合弁会社を設立し、革命的な電力供給技術で世界のAIデータセンターのエネルギー構造を再構築





新設の合弁会社「SuperX Digital Power」は、両社の強みを統合し、世界市場（中国本土、香港、マカオを除く）向けに最先端の高圧直流（HVDC）ソリューションを展開。AIコンピューティングの高いエネルギー消費という課題に正面から取り組み、より高効率かつ低コストの次世代データセンターエネルギーソリューションを提供

シンガポール、2025年9月15日 /PRNewswire/ -- AIインフラソリューションプロバイダーであるSuper X AI Technology Limited（Nasdaq: SUPX）（以下「SuperX」）は本日、英領ヴァージン諸島に設立した完全子会社SuperX AI Solution Limitedが、中国デジタルエネルギー業界のリーダーである杭州中恒電気股份有限公司（深セン証券取引所コード: 002364）（以下「中恒電気」）のシンガポール完全子会社Enervell Power Pte. Ltd.および中恒電気の特定の関連会社、関連当事者、指定主体と合弁契約を締結し、シンガポールに新設する事業体SuperX Digital Power Pte. Ltd.を通じて合弁事業を設立することを発表しました。

この戦略的提携は、SuperXがAIコンピューティングインフラから基幹エネルギー技術へと進出する重要な垂直統合であり、AI時代における最も深刻な課題の一つである指数関数的に増加するエネルギー消費問題を解決することを目的としています。合弁会社は、中恒電気が大規模に実証を重ねてきたHVDC技術と、SuperXのグローバルブランドおよびAIデータセンターソリューション能力を融合させ、世界中の顧客にエンドツーエンドの「コンピュート＋パワー」統合最適ソリューションを提供します。

HVDC：AIコンピューティングのために生まれた革命的電力供給アーキテクチャ

NVIDIA Blackwellをはじめとする新世代GPUがシングルラックの消費電力を100kW以上に押し上げる中、従来の交流（AC）電力供給アーキテクチャはAIデータセンターの発展におけるボトルネックとなっています。その多段階のAC-DC変換パスは、約10-15%ものエネルギー損失を引き起こすだけでなく、システムの複雑性を増大させ、貴重なサーバースペースを占有し、総所有コスト（TCO）を押し上げる原因となっています。

HVDC技術は、電力供給経路を簡素化し、電力網からチップまで一貫して直流で電力を供給する「DC to the Chip」を実現することで、この状況を根本的に変革します。その主な利点は以下の通りです。

- 究極のエネルギー効率： 電力変換段階を4-5段階から1-2段階に削減し、エンドツーエンドのエネルギー効率を約85-90%から96%以上に向上させ、電力損失と運用コスト（OPEX）を大幅に削減します。

- 高密度化と省スペース化： 大型のUPSや配電設備が不要となり、最大で50%の物理的スペースを節約できるため、より多くのAIサーバーを設置し、コンピューティング密度を最大化できます。

- 高い信頼性： アーキテクチャがよりシンプルで故障点が少なく、蓄電システム（バッテリー）とも親和性が高いため、AIトレーニングなどのミッションクリティカルなタスクに、より安定した電力供給を保証します。

- 総所有コスト（TCO）の削減： 電気料金の節約、設備投資の削減、保守の簡素化により、HVDCソリューションはデータセンターのTCOを20%以上削減できます。

NVIDIAのCEOであるジェンスン・フアン氏をはじめとする業界の先見者たちは、AI業界の成長におけるエネルギー効率の重要性を繰り返し強調しています。2027年以降にNVIDIAが計画するRubin Ultra NVL576がシングルラックで600kWの消費電力に達すると予測される中、HVDCはその革命的なエネルギー効率により、「選択肢の一つ」から次世代AIデータセンターを構築するための「必須要件」へと変わりつつあります。

中恒電気は中国におけるHVDC技術のリーダーであり、業界標準の策定者の一つです。そのHVDCソリューションは、China Mobile、China Telecom、Alibaba、Tencent、Baiduといった中国のトップクラスの通信事業者やインターネット企業のデータセンターで大規模に導入され、長期にわたる安定稼働が実証されており、中国のデジタル経済の中核を支えています。

シナジー価値：SuperXを世界有数のフルスタックAIインフラプロバイダーへと進化させる

中恒電気との提携は、SuperXに計り知れない戦略的価値をもたらします。

「ワンストップ」ソリューションの完成： この提携により、SuperXの能力はAIサーバー、液体冷却、ネットワークから、データセンターの「心臓部」である電力供給システムへと拡大します。これにより、SuperXは電力入力からモデル出力まで、フルスタックで最適化されたソリューションを提供できる世界でも数少ない企業となり、競争力を一層強化します。

中核技術の確立： 合弁会社を通じて、SuperXはAIサーバーや液体冷却ソリューションと深く連携したHVDC製品を提供できるようになり、「コンピュート＋冷却＋電力」を三位一体とした統合技術の優位性を確立し、顧客に比類なき性能とTCOを提供します。

世界市場での先行者利益の獲得： 中恒電気の最先端技術がSuperXのグローバルチャネルを通じて国際市場に展開されることで、SuperXは成熟し、信頼性が高く、かつコスト効率に優れたHVDCソリューションをもって、迅速な導入と高効率を求める世界の顧客の緊急なニーズに応えることができ、顧客が世界的な競争で優位に立つことを支援します。



図1. SuperX PANAMA-HVDC、中恒電気と共同発表したHVDC製品



SuperXのCTOであるKenny Sngは次のように述べています。「AIの競争は、同時にエネルギー効率の競争でもあります。SuperXは、中国のHVDC技術における権威あるリーダーである中恒電気（Zhonhen）と戦略的提携を結べたことを大変光栄に思います。この提携は、我々双方の技術ロードマップが深く共鳴し合った結果であり、その結晶が『SuperX Digital Power』の設立です。この協力関係は、高効率なAIデータセンターの新たな世界基準を確立し、お客様が運用効率の向上と環境負荷の低減を実現しながら、コンピューティングリソースを大規模に拡張していくことを可能にするでしょう。」

杭州中恒電気股份有限公司（深セン証券取引所コード：002364）について 1996年に設立された杭州中恒電気股份有限公司（略称「中恒電気」、深セン証券取引所コード：002364）は、ゼロカーボン・スマート社会の構築に取り組む、中国有数のデジタルエネルギー企業です。中恒電気は、パワーエレクトロニクス、電力デジタル化、エネルギークラウドプラットフォームなどの最先端技術の研究開発と革新に注力し、グリーンICTインフラ、低炭素交通、新型電力系統、総合エネルギーサービスの4つの主要分野において、エネルギーの脱炭素化を実現するエンドツーエンドの製品とソリューションを提供しています。同社は、データセンター向け高圧直流（HVDC）給電やプレハブ式電力モジュールなどの分野で国際的なリーダーであり、HVDCの国家標準の策定を主導しました。20年以上にわたる業界での深い経験を通じて、China Mobile、Alibaba、Tencent、State Gridなどの業界リーダーと緊密な戦略的協力関係を築いています。「エネルギーをよりスマートに」という使命のもと、世界中のパートナーと協力し、より効率的で、よりスマートで、より安全なデジタルエネルギーエコシステムの構築に取り組んでいます。

Super X AI Technology Limited（Nasdaq: SUPX）について

Super X AI Technology Limited は、AIインフラストラクチャーのリーディングソリューションプロバイダーです。当社は、完全子会社のSuperX Industries Pte. Ltd. およびSuperX AI Pte. Ltd.を通じて、独自のハードウェア、高度なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを組み合わせたAIデータセンター向け製品群を提供しています。同社のサービスは、高度なソリューションの設計と計画、コスト効率の高いインフラストラクチャ製品の統合、エンドツーエンドの運用と保守を網羅しています。主力製品には、高性能 AI サーバー、高電圧直流 (HVDC) ソリューション、高密度液体冷却ソリューション、AI クラウド、AI エージェントなどがあります。同社はシンガポールに本社を置き、大企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティングの導入企業など、世界中の機関顧客にサービスを提供しています。

詳細については、www.superx.sg をご覧ください。

連絡先

製品に関するお問い合わせ： sales@superx.sg

投資家情報： ir@superx.sg

