CASI フォーラム、アジアのトランジションファイナンスエコシステムに関する対話を深化

香港、2025年9月15日 /PRNewswire/ --香港グリーンウィークの最終日、「アジアにおけるトランジションファイナンスエコシステムの構築」をテーマにしたCASIサステナビリティフォーラムが成功裏に閉幕しました。このフォーラムは、今後アジア全体での持続可能なファイナンス協力を推進する場としての役割を果たしていくことを再度確認しました。

持続可能な投資能力構築アライアンス（CASI）、香港金融管理局インフラファイナンス促進オフィス（HKMA-IFFO）、香港大学ジョッキークラブ企業持続可能性グローバル研究所、CFAインスティテュートが共催し、幅広い業界および学術界からの提携支援を受けたこのフォーラムには、対面で150人以上、オンラインで約300人が40区域から参加しました。

フォーラムでは、アジアにとって重要な優先事項としてトランジションファイナンスが取り上げられました。基調講演やパネルディスカッションでは、堅実なトランジション計画、トランジション関連の情報開示、革新的な金融商品という3つの主要な柱について議論がなされました。

CASI会長である馬駿博士は、このアライアンスが世界70メンバーに急速に拡大し、90以上の区域で6,500人の専門家にトレーニングを提供したと強調しました。博士は、アジアが再生可能エネルギーの成長において主導的地位にあると述べ、グリーンファンディングの拡大と投資可能な事業の開発に向けた共同取り組みを呼びかけました。

香港大学ジョッキークラブ企業持続可能性グローバル研究所の所長である何国俊教授は、「HKMA-IFFOおよびCFAインスティテュートと共同でCASI持続可能性フォーラムを開催し、地域の持続可能なファイナンスを推進できることを嬉しく思います。この取り組みは、香港の国際的なグリーンファイナンシャルセンターとしての地位を強化するでしょう」と述べました。

香港金融管理局（HKMA）の副総裁であるアーサー・ユエン氏は、「HKMAは、香港がアジアのグリーントランジションにおいて重要な役割を果たす力があり、そうすべきだと確信しています。CASIのような志を同じくする機関と協力し、業界がこのトランジションを促進するための知識とノウハウを備えるよう支援を続けます」と再確認しました。

CFAインスティテュートの専務取締役であるポール・ムーディ氏は、「今日のフォーラムや香港グリーンウィークのようなイベントは、香港が単に議論の場を提供するだけでなく、持続可能性に関して話し合われるべき事項の形成に貢献していることを示しています」と加えました。

注目すべきハイライトは、HKGFA-CASI持続可能性ファイナンス認定プログラムのソフトローンチでした。2025年10月に正式に開始されるこのオンラインプログラムは、自習型の学習、専門家によるウェビナー、ネットワーキングの機会などで構成されています。

馬博士は、リーダーシップの奨励、明確な分類体系の採用、オープンソースツールの活用、サプライチェーンの影響に焦点を当てること、政策奨励措置の強化という5つの優先事項を挙げて締めくくりました。

次回のCASIサステナビリティフォーラムは、2025年11月のCOP30会期中にブラジルで開催されます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com