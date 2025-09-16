Kolmar Korea、「クリーンビューティー」を推進 ― エコパッケージから研究開発まで革新





- 紙チューブ、紙スティック、紙パックなどのエコパッケージにおける革新で世界的賞を総なめ

「持続的成長における世界最高の企業 2025」ランキングでTIME誌により第125位に選出、K-ビューティー企業として唯一ランクイン

韓国・ソウル、2025年9月15日 /PRNewswire/ ― グローバル化粧品ODM企業のKolmar Korea (コルマー・コリア)は、「クリーンビューティー」への取り組みを強化しています。エコパッケージから原料・製剤開発、持続可能な生産プロセスに至るまで、グローバル市場での差別化競争力を確保するためESG経営を拡充しています。



Kolmar Korea’s eco-friendly packaging innovations-paper tube (left), paper stick, and one-hand pump paper pack



Kolmar Koreaのエコパッケージは特に注目を集めています。2020年には業界初の商業化に成功したエコ容器「紙チューブ」を発表。プラスチック使用量を80%削減し、紙とプラスチック分別を簡易化、さらに50kg以上の重さに耐えられる耐久性を備えています。2023年にはミネラルペーパーを用いてプラスチック使用を86%削減した「紙スティック」を開発。層をはがして最後まで無駄なく使える設計で、持続可能性と利便性を両立しました。今年4月にはミルクカートンに着想を得て、ポンプ機能を一体化した「ワンハンドポンプ紙パック」を発表。100%リサイクル可能な素材で作られ、利便性とエコ性を兼ね備えて世界の消費者のニーズに応える製品となっています。

これらの革新は国際的にも高く評価されています。紙チューブと紙スティックは、世界三大デザイン賞（IDEA、iFデザインアワード、レッドドットデザイン賞）をすべて受賞しデザインの"グランドスラム"を達成。さらにワンハンドポンプ紙パックも今年レッドドットデザイン賞を受賞し、Kolmar Koreaのエコパッケージが世界的競争力を持つことを証明しました。

パッケージ以外でも、Kolmar Koreaは原料・製剤におけるクリーンビューティーを推進しています。2022年にはヒマワリ、リンゴンベリー、スターフラワーを用いたエコ抽出法を開発し、炭素排出量を83%削減しつつ有効成分の効果を870%高めることに成功。この抽出法は2023年発売のクリーンビューティー日焼け止めに採用され、韓国環境省の「グリーン技術製品」認証を取得しました。同年にはカラ―コスメのマイクロプラスチックを毛穴ケアや皮脂コントロール効果のある天然シリカに置き換え、テクスチャーや安定性を改善し、機能性と持続可能性をさらに推進しました。

Kolmar Koreaは、低炭素・環境配慮型の製造にも注力しています。2022年にK-RE100イニシアチブに加入し、2050年までに100%再生可能エネルギーを使用することを約束しました。主要拠点である世宗工場では、2023年に太陽光発電設備を拡張し、約143トンのCO₂排出を削減しました。また「埋立廃棄ゼロ」を目指す専門部門を設け廃棄物の埋立て率を減らす他、組織的に持続可能性を推進しリサイクルに取り組んでいます。

これらの幅広い取り組みは世界的にも認められています。2024年、TIME誌が発表した「持続的成長における世界最高の企業 2025」でKolmar Koreaは第125位に選ばれ、K-ビューティー企業として唯一のランクインを果たしました。グローバル市場における環境配慮型経営のリーダーシップが評価された形となります。

Kolmar Koreaの広報担当者は、「エコ技術の開発は一時的な成果ではなく、業界全体の持続可能性を高めるために重要な経営戦略です。今後もグローバルビューティー業界で持続的成長を牽引する企業としてリーダーシップを発揮していきます。」と述べています。

Kolmar Koreaについて

Kolmar Koreaは韓国ソウルに本社を置くグローバル化粧品ODM企業。製剤、パッケージ、持続可能な製造における革新性で高く評価され、世界の大手ビューティー企業と提携しています。ESGを中心とした経営と継続的な研究開発を通じて、未来のグローバルビューティー産業をより持続可能な形にするためクリーンビューティーとエコソリューションを推進しています。

メディア問い合わせ先

Kolmar Holdings

イ・ジャンウ

jay.lee@kolmar.co.kr

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com