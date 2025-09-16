パナソニック オートモーティブシステムズ株式会社は、2025年9月27日（土）、28日（日）の2日間、万博記念公園（大阪）で開催される「MOTOR CAMP EXPO 2025」に協賛し、キャンプや車中泊など、クルマ旅をもっと楽しくするナビ体験をお届けします。









『ストラーダ』のブースでは、有機EL大画面による圧倒的な映像美と、YouTubeやTVerなどのネット動画再生機能を実際に操作・体験できるコーナーをご用意。アウトドアを楽しむ皆さまに、車内でのエンタメ体験をより快適に、より充実する「ストラーダならではの使い方」をご紹介します。









さらに、ストラーダをタッチ＆トライしていただいた方には、アンケート回答で「はずれなしのガラポン抽選会」に参加可能！アウトドア好きの皆さまに楽しんでいただける企画をご用意しています。

◆アンケートにお答えいただいた方、全員にプレゼント









※プレゼントは予告なく変更する場合があります。また、掲載の画像はイメージです。実際のプレゼントとは異なる場合があります。

※プレゼントは数に限りがあり、予定数量に達した場合は終了となります。

ぜひこの機会に、アウトドアとクルマの新しい楽しみ方を体験しに、「ストラーダ」のブースへお越しください。

【イベント概要】

名称：MOTOR CAMP EXPO 2025

公式サイト：https://motorcamp-expo.jp/

日程：2025年9月27日（土）・28日（日）

会場：大阪・万博記念公園 お祭り広場

料金：前売り券700円/当日券1,000円（高校生以上）

※別途自然文化園入園料が必要になります。

万博記念公園 「ご利用料金」ページ をご確認ください

▼MOTOR CAMP EXPO公式サイトにてストラーダ製品紹介ページを公開

https://www.motorcamp-expo.jp/?p=strada

▼最新「ストラーダ」 フローティング大画面モデル/Fシリーズはこちらから

https://panasonic.jp/car/navi/products/F1X10C1D/

https://panasonic.jp/car/navi/products/F1D9C1D/

▼最新「ストラーダ」 汎用7V型スタンダードモデルはこちらから

https://panasonic.jp/car/navi/products/CA01_CE01/

▼「つながる機能」についてはこちらから

https://panasonic.jp/car/navi/special/strada2024/

【関連情報】

・パナソニック カーナビ/カーAV

https://panasonic.jp/car/