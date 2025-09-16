公益財団法人自動車リサイクル促進センター（所在地：東京都港区、代表理事：細田衛士）は、自動車リサイクルの最新動向と先進的な取り組みを広く共有する「自動車リサイクル会議2025」を、2025年11月4日（火）に開催いたします。

サーキュラーエコノミー実現に向けた取り組みが進む中、自動車を取り巻く環境も大きく変化しています。特に、廃車から生じるシュレッダーダストの処理は、従来のサーマルリサイクルから、マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルへと移行しつつあります。

本会議では、「循環型社会実現への道～プラスチック・ガラスリサイクルの現状と課題～」をテーマに、廃車由来資源の高度循環に向けた国内外の最新動向や、自動車リサイクル分野における最前線の取組事例を幅広く共有します。

業種役割問わず、リサイクルに関わるすべての方にとって、今後の動向を把握し、新たな連携のきっかけを得る貴重な機会となります。ご参加をお待ちしております。

記

１．日時：2025年11月4日（火）13時から17時

２．テーマ：循環型社会実現への道～プラスチック・ガラスリサイクルの現状と課題～

３．開催形式：ハイブリッド開催(会場・オンライン併用)

会場：AP浜松町（東京都港区芝大門2-4-1芝パークビルB館B１F）

オンライン：Zoomウェビナー

４．参加費：無料（要事前登録）

５．対象：どなたでもご参加いただけます

６．詳細：プログラム・講演者情報は添付をご参照ください