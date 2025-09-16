DVDFabがMacユーザー向けに最新AI映像高画質化ツールをリリースした！
マルチメディアソフトウェアのグローバルブランドDVDFabは、Macユーザー向けに新たなAI映像処理ツールをリリースしました。今回追加されたのは、
・DVDFab AI Upscaler for Mac
・DVDFab AI HDR 変換 for Mac
の2製品です。
これにより、Mac環境でも映像を超高精細かつ鮮やかに楽しむことが可能になりました。「DVDFab オールインワン」をご購入いただくと、追加料金なしでこれらの新ツールもご利用可能です。
製品概要
DVDFab AI Upscaler for Mac
標準画質や高解像度の映像を最大8Kまでアップスケーリング可能。ディテールまで鮮明に再現し、大画面でも美しい映像を体験できます。
詳細はこちら：https://dvdfab.org/ai-upscaler.htm
DVDFab AI HDR 変換 for Mac
SDR映像をHDR10またはDolby Visionフォーマットに変換。明暗の表現を強化し、よりリアルで臨場感のある映像を実現します。
詳細はこちら：https://dvdfab.org/ai-hdr-upconverter.htm
会社概要
DVDFabは、DVD/Blu-ray/UHDコピー、リッピング、作成、AI高画質化など、幅広いマルチメディアソリューションを提供するリーディングブランドです。革新的なソフトウェアにより、世界中のユーザーに新しいデジタル体験をお届けしています。
配信元企業：Fengtao Software
