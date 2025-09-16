AdunaとSoprano Designが提携し、オーストラリアおよび世界市場におけるネットワークAPIの採用拡大を目指す





テキサス州プレイノ, 2025年9月12日 /PRNewswire/ -- 標準化されたネットワークAPIの世界的なアグリゲーターAdunaは本日、オーストラリアの大手エンタープライズ・メッセージングおよびデジタル・エンゲージメント・ソリューション・プロバイダーSoprano Designと戦略的提携を締結する意向を発表しました。この提携により、ネットワークAPIアクセスの実現が加速され、Sopranoのソリューションが強化されます。世界中の企業や政府機関の顧客向けに、業界をまたいだ安全でインテリジェントな通信を実現する新たなエクスペリエンスが提供されます。

Soprano Designは、世界中の大企業や政府機関にサービスを提供してきた30年以上の実績を有し、銀行、医療、物流、公共サービスにおけるミッションクリティカルな通信の強化に関する深い専門知識を持っています。Sopranoは、Adunaの標準化された集約ネットワークAPIを自社のプラットフォームに組み込むことで、ネットワーク・インテリジェンスへの直接アクセスによって実現されるID検証、安全な認証、詐欺防止、強化されたメッセージングなどの高度な機能を顧客に提供します。

「当社とSoprano Designのコラボレーションは、APIエコノミーの成長の勢いを強調するものです」とAdunaのCCO、Peter Arbitter氏は述べています。「Sopranoは、大企業や政府機関に広く浸透し、世界的に信頼されているという評判を手にしています。そのため、標準化されたネットワークAPIの利点を、新たなレベルの信頼性、セキュリティ、効率性を求める企業に提供できる強力なチャンネルがもたらされます。」

「Soprano Designは、安全でスケーラブル、かつコンテキストに応じたエンタープライズ・コミュニケーションの提供において常に最前線に立ってきました」と、Soprano Designの最高売上責任者であるAntony Sault氏は述べています。「Adunaとの提携は、Adunaのキャリア・グレードのネットワークAPIと5Gインテリジェンスを当社のプラットフォームに統合する絶好の機会です。お客様は、ハイパーパーソナライズされた、コンテキスト対応の安全なエンゲージメントを大規模に提供できるようになります。」

「Sopranoは30年以上にわたり、人々の安全、情報、つながりを維持する最新のコミュニケーション・テクノロジーで企業や政府機関を支援してきました。信頼性の高い当社のメッセージングの専門知識とAdunaのAPIエコシステムの適用範囲を組み合わせることで、これらの成果をさらに大規模に提供できるようになります」と、Soprano Designの最高技術責任者であるMohamed Odah氏は述べています。

標準化されたAPIによる企業イノベーションの推進

- 不正行為防止とセキュリティ：リアルタイムSIMスワップおよび番号検証APIにより、企業はアカウント乗っ取りや個人情報詐欺に対抗できます。

- 信頼できるエンゲージメント：強化されたメッセージングAPIにより、よりパーソナライズされた安全な顧客コミュニケーションが可能になります。

- スケーラブルなリーチ：Adunaのグローバル・ネットワーク・オペレータ・エコシステムにアクセスし、複数の地域にわたる展開を簡素化します。

この連携により、オーストラリアはネットワークAPIの採用において地域のリーダーとしての地位を確立し、5Gと高度な接続性の可能性を最大限に引き出すというGSMA Open Gatewayの世界的な取り組みと足並みを揃えることになります。AdunaとSoprano Designは協力して、デジタル・インタラクションにおける信頼とコンプライアンスを確保しながら、企業向けの新しいビジネス・モデルを推進します。

Soprano Designについて：

Soprano Designは、オーストラリアのシドニーに設立されたエンタープライズ・コミュニケーションの世界的なリーダーであり、医療、金融、物流、政府機関を含め、4,500を超える組織に安全なメッセージングおよびエンゲージメント・ソリューションを提供しています。￼Sopranoは、世界中にオフィスを構え、年間320億件にのぼる信頼できるインタラクションを実現し、企業と人々を大規模に結びつけています。

Sopranoのエンタープライズ・メッセージングおよびデジタル・エンゲージメント・ソリューションの詳細については、www.sopranodesign.comをご覧ください。

Adunaについて：

Adunaは、世界有数の通信事業者とEricssonとの画期的なベンチャーであり、共通のネットワーク・アプリケーション・プログラミング・インターフェイス（API）を介してネットワークを最大限に活用し、世界中の開発者がイノベーションを加速できるように支援しています。同社のベンチャー・パートナーとしては、AT&T、Bharti Airtel、Deutsche Telekom、e&、KDDI、Orange、Reliance Jio、Singtel、Telefonica、Telstra、T-Mobile、Verizon、Vodafoneなどが挙げられます。Adunaの開発者パートナー・プラットフォームには、Google Cloud、Infobip、Sinch、Vonageなどがあります。Adunaは、GSMAとLinux Foundationが推進するCAMARAオープンソース・プロジェクトに基づく統合プラットフォームの下で、世界中の複数のオペレータのネットワークAPIを組み合わせることで、コラボレーションを促進し、ユーザ・エクスペリエンスを向上させ、業界の成長を促進する標準化されたプラットフォームを提供します。

ネットワークAPIとAdunaの詳細については、adunaglobal.comをご覧ください。

ロゴ：https://mma.prnasia.com/media2/2710073/5502714/Aduna_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com